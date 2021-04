Com comprovar si ets un dels afectats per la filtració de dades de Facebook

La xarxa social Facebook s'ha vist afectada aquest cap de setmana per la reaparició d'una base de dades filtrada a Internet amb informació de 530 milions dels seus usuaris, dels quals gairebé 11 milions són espanyols.

Tot i que es tracta de dades robades l'any 2019 i que Facebook ja va notificar en el seu moment aquesta filtació, ara torna a ser notícia. I hi ha eines que poden ajudar als usuaris d'aquesta plataforma a comprovar si el seu compte i la seva adreça de correu electrònic associada formen part del paquet de dades afectat.

Per consultar-ho, cal acudir a la pàgina web 'Have I Been Pwned?', on es recopila de forma actualitzada la informació de les principals bretxes de dades de serveis d'Internet. I ja s'hi ha incorporat la base de dades de Facebook que aquest cap de setmana ha estat filtrada de nou.

Els usuaris tan sols han d'introduir a l'esmentada pàgina la seva adreça de correu electrònic i 'Have I Been Pwned?' els informarà de si algun compte associat a aquest 'email' ha aparegut en alguna filtració massiva de dades, inclosa la de Facebook.

La pàgina de ciberseguretat especifica quins han estat els serveis afectats per les filtracions, la data d'aparició de la bretxa de dades a Internet i quin tipus de dades han estat les afectatedes. En el cas de Facebook incloïen noms, números de telèfon, identificadors de Facebook, dates de naixement, biografies i, en alguns casos, adreces de correu electrònic.

A més, 'Have I Been Pwned?' informa sobre si aquestes dades personals no tan sols s'han filtrat sinó si s'han publicat en fòrums gratuïts, la qual cosa els torna encara més accessibles als cibercriminals.