PlayStation 5 s'actualitza amb suport per a emmagatzemament USB i Share Play amb PS4

El nou i desitjat hardware de Sony rep la seva primera actualització important i afegeix algunes característiques inèdites a la PlayStation 5, més enllà de les tradicionals renovacions en seguretat i estabilitat. Les principals novetats es reparteixen entre el suport per a discos externs i l'extensió de Share Play per a l'última generació amb PS4.



Emmagatzemar jocs en unitats externes amb una connexió USB

Obrim el repàs de les principals característiques de l'actualització amb l'emmagatzemament, ja que una vegada aplicat serà possible guardar jocs en unitats externes a través d'una connexió USB. La clau s'amaga en la paraula 'guardar', perquè en aquestes unitats tan sols es podran emmagatzemar els jocs i no jugar des d'allà. Els títols de PS5 estan dissenyats per aprofitar la unitat SSD ultraràpida i no es poden descarregar directament a l'USB. És necessari descarregar-lo a la consola i després guardar el que no desitges descarregar de nou a la unitat addicional. Això permetrà copiar de nou els jocs per a PS5 en l'emmagatzemament intern quan es vagi a jugar.

Fins i tot sent conscients que tornar a instal·lar els jocs per a PS5 des de l'emmagatzemament ampliat per USB és més ràpid que tornar a descarregar-los o copiar-los des d'un disc, aquesta no és la solució ideal per compensar el reduït emmagatzemament de PS5. Des de Sony es reitera que aviat arribarà l'anunciada ampliació de l'emmagatzemament mitjançant unitats M.2. Però actualment encara s'està treballant en la funció.



Share Play per a PS4

No podem passar per alt l'expansió de Share Play entre generacions. Això implica que els usuaris de PS5 poden permetre que els seus amics amb consoles PS4 vegin la pantalla de joc, i fins i tot provin jocs per a PS5 a través de Share Play i viceversa. Entre les possibilitats s'inclou suport per compartir la pantalla amb un amic, passar-li el comandament de manera virtual o utilitzar un segon comandament virtual per jugar a jocs cooperatius junts. És un recurs interessant per mostrar jocs a amics que encara no han tingut l'oportunitat de migrar a PS5. Tot i que l'accés a l'actual generació, en particular, és més complicada per l'escassetat d'existències i la limitada oferta de productes.



Opcions de personalització i control

Amb l'actualització d'abril també hi ha canvis al menú Game Base, que permet accedir al contingut i les funcions importants més ràpid. Ara pots canviar fàcilment entre Grups i Amics per accedir als teus grups o consultar quins amics estan 'online'. També s'hi afegeixen altres funcions, com la possibilitat de tancar ràpidament el xat dels jocs, el que desactiva el micròfon i la veu dels altres jugadors.