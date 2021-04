Torna el Tamagotchi: renovat amb càmera, pantalla en color i botons tàctils

Bandai ha recuperat el mític Tamagotchi amb noves funcions, integrant per primera vegada una càmera, perquè els nens puguin fotografiar-se, però també cuinar i explorar el món amb la seva mascota virtual, i trobar nous amics amb els quals jugar i compartir regals.

Gairebé 25 anys després del seu primer llançament al mercat i amb més de 82 milions d'unitats venudes a tot el món, la companyia japonesa ha presentat avui aquest nou dispositiu. Tamagotchi Pix manté la forma d'ou amb la qual es va donar a conèixer el primer Tamagotchi en els anys 90 i tres botons, ara tàctils, amb els quals alimentar i cuidar a la mascota virtual en una pantalla en color.

Ara, la companyia ha millorat les opcions de joc per potenciar la interacció i les funcionalitats, adaptades a les noves demandes del públic infantil.

Amb el nou dispositiu s'introdueix la possibilitat de pintar, cuinar al costat d'aquest company virtual o de moure's pel món real per descobrir i conèixer nous amics Tamagotchi. Això és possible gràcies a la incorporació per primera vegada d'una càmera, amb la qual cosa els usuaris podran fer-se fotografies i guardar-les com a record de les seves aventures en un canal social propi i integrat.

La forma en què s'eduqui al teu Tamagotchi continua sent important, ja que afectarà la jugabilitat d'una manera completament nova amb la configuració de sales personals o determinant la futura professió de la mascota quan torni al seu planeta.

Tamagotchi Pix no necessita connexió a internet, i permet connectar-se amb el Tamagotchi d'un amic mitjançant un codi QR, per a jugar junts i enviar-li regals. A partir d'agost, a més, permetrà connectar-se 'online' per a ampliar l'experiència amb noves missions, objectes i regals.

El nou Tamagotchi pot configurar-se en diversos idiomes, inclòs el castellà, i ja està disponible en prevenda, en dos colors: rosa i morat, per 59,99 euros. Arribarà a les botigues de joguines i grans superfícies a finals del mes de maig.