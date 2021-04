Així és l'EHang, el taxi volador xinès que arriba a Catalunya

L'empresa xinesa EHang i Aeroports de CAtalunya han signat un conveni per convertir l'arodrom de Lleida-Alguaire en la base de proves i futures operacions amb vehicles aeris autònoms referent a Europa. EHang compta amb centenars d'aeronaus que es dediquen a la logística i al transport de viatgers, com els taxi-drons. Tot i que ja operen a la Xina i han fet proves a altres països com Àustria, el Canadà o Qatar a través d'empreses privades, es tracta del primer acord que EHang signa amb un aeroport a tot el món. Un dels motius d'escollir Alguaire és poder disposar d'una instal·lació física i d'una plataforma estable per desenvolupar aquest sistema de mobilitat i estendre'l a tot el món, ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet. En els últims mesos, la multinacional ha signat convenis amb diverses ciutats espanyoles, entre elles Saragossa, Sevilla o Llíria.

Aeroports de Catalunya i l'empresa xinesa EHang han firmat un acord estratègic per col·laborar en mobilitat aèria urbana (UAM). El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat que es tracta d'una empresa puntera en tot el que fa referència al desenvolupament de drons i ginys aeronàutics dedicats tant a la logística com al transport de viatgers. Una col·laboració, ha assegurat, que donarà valor afegit a l'aeroport. "No parlem del futur sinó d'un present que té molt camí per recórrer", ha dit.

El conseller ha contextualitzat l'acord en el marc de la pandèmia. "Estem en un moment disruptiu. Ja intuíem fa temps que en temes ambientals havíem de canviar molt hàbits socials i de la nostra economia, i la pandèmia ho ha accelerat i ens ha fet veure amb més claredat aquests canvis estructurals que necessita la nostra societat i la nostra economia", ha dit. En aquest sentit, ha afegit que es tracta d'economia circular, de transició energètica, però també de mobilitat sostenible, també per a la mobilitat aèria.

Calvet ha reconegut que l'activitat comercial de l'aeroport de Lleida-Alguaire ha quedat molt tocada per la pandèmia i que els pròxims anys el gran debat serà com recuperar el trànsit aeri. És per això que el titular de DTES ha elogiat que es puguin presentar noves activitats per a aquesta infraestructura. "Parlem d'un aeroport comercial amb tota la seva dimensió, però que pretén ser alguna cosa més i, per això, parlem d'una plataforma tecnològica aeroportuària de Lleida-Alguaire que agrupa multitud de serveis de valor afegit. Una veritable ciutat aeroportuària industrial", ha destacat.

Precisament per avançar cap a aquest escenari s'ha signat un acord amb EHang, líder mundial en solucions de mobilitat aèria no tripulada per promoure a Lleida-Alguaire vehicles aeris autònoms que funcionen amb un centre de comandament UAM a distància, un nou sistema, "segur i sostenible", asseguren. A més, destaca, la implementació d'aquesta empresa internacional a l'aeroport generarà llocs de treball tècnics (R+D) a Alguaire a mitjà i llarg termini.

Per la seva banda, la CEO d'EHang Espanya i Llatinoamèrica, Victoria Jing Xiang, considera que l'aeroport de Lleida-Alguaire és una plataforma excel·lent per ubicar-se, ja que es tracta d'un aeroport comercial i d'alt focus experimental. El seu objectiu és desenvolupar, innovar i provar els seus equips coordinant amb un entorn real d'operacions aeroportuàries, així com un showroom adequat per al mercat europeu, que oferirà les novetats de desenvolupament i creixement de la companyia.

EHang participa en diversos projectes H2020 promoguts per SESAR JU i la Unió Europea on volaran amb els seus aerotaxis a més de 8 ciutats europees. Els aparells d'EHang ja ha fet més de 10.000 hores de vol en més de 40 ciutats i 8 països com ara Àustria, Qatar, la Xina, Holanda, EUA, Corea de Sud, Canadà.



Signatura del conveni per a la realització de cursos de formació aeronàutica a l'Aeroport Lleida-Alguaire



Per altra banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, han signat aquest dimecres a la Sala Polivalent de la Diputació el conveni per al desenvolupament del projecte de formació en manteniment aeronàutic a l'Aeroport de Lleida-Alguaire corresponent a les anualitats 2021 i 2022, que comptarà amb una aportació total de 134.080 euros.

El conveni permet a l'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV), dependent de l'IMET, desenvolupar accions formatives en manteniment aeronàutic a l'Aeroport de Lleida-Alguaire en les dues anualitats; en concret, als corresponents a dues edicions del Certificat de Professionalitat TMVO0109 Operacions Auxiliars de Manteniment Aeronàutic.

La celebració d'aquests cursos –que tenen una durada de 420 hores formatives incloent un mòdul de pràctiques professionals no laborals a realitzar en empreses del sector– permetrà que l'alumnat obtingui la Llicència de Manteniment d'Aeronaus (LMA) B1.2 d'avions amb motor de pistó.

Aquesta és una operació de col·laboració institucional que implica l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya a través de les conselleries de Territori i Sostenibilitat i de Treball, Afers Socials i Famílies, ja que el Servei d'Ocupació de Catalunya cofinança aquesta acció i l'aeroport facilita les seves instal·lacions.