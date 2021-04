Amazon ja té permís per fer entregues amb drons als EUA

La FAA (Administració Federal de l'Aviació) va atorgar fa un temps el permís a la multinacional nord-americana Amazon per iniciar, en fase de proves, i sobre àrees amb una baixa densitat de població, el repartiment de paqueteria mitjançant drons.

La idea d'aquest servei es remunta a l'any 2013, però no és fins tres anys més tard, l'any 2016, quan agafa forma sota el nom Amazon Prime Air. S'esperava que estigués en marxa i disponible comercialment pel 2019 i, la veritat, és que avui dia encara no es troba en funcionament, encara que periòdicament han anat sorgint vídeos de les proves dels drons que hauran d'executar el servei.

Fa anys, la planificació d'aquest servei preveia que fos utilitzat per poder lliurar mercaderies en menys de 30 minuts després de la seva adquisició, a clients que es trobessin a menys de 16 km de ràdio del centre de paqueteria d'Amazon, i la compra de la qual no superés els 2,25 kg.

Tot i això, i tenint en compte els grans avanços que els drons han experimentat en matèria d'autonomia i capacitat de càrrega al llarg d'aquests últims anys, és d'esperar que Amazon acabi canviant-los i ampliant-los d'alguna forma.

H ha un hàndicap per a la seva implantació: si bé la paqueteria és un negoci més aviat senzill, amb regles molt semblants en tots els països, no passa el mateix amb la regulació dels drons, malgrat diverses iniciatives d'homologació i que, a la llarga, totes les reglamentacions nacionals aniran convergint, s'ha d'anar pal·liant aquest problema a mitjà termini.

Ni tan sols l'emergència provocada per la covid ha accelerat la posada en marxa d'aquest servei, per la qual cosa encara haurem d'esperar per poder veure les imatges futuristes de drons lliurant paquets pels nostres carrers i ciutats.