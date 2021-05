Glovo pateix un ciberatac que deixa al descobert les dades dels seus clients

L'empresa catalana Glovo va patir la setmana passada un ciberatac a una de les seves bases de dades que va deixar al descobert les dades dels clients, segons ha avançat 'Forbes' i ha confirmat l'ACN. L'start-up va detectar "l'accés no autoritzat d'un tercer" el 29 d'abril als seus sistemes. El 'hacker' hauria entrat a través d'una antiga interfície del panell d'administració. Un cop dins, va accedir a les contrasenyes amb la capacitat de modificar-les i es va disposar a vendre-les, informa la revista nord-americana. Segons han explicat fonts de l'start-up, no es va accedir a informació de les targetes de crèdit dels clients ja que "Glovo no guarda ni emmagatzema aquesta informació".

"Tan aviat com ho vam saber, vam prendre mesures de manera immediata, bloquejant l'accés del tercer no autoritzat i implementant mesures addicionals per protegir la nostra plataforma", ha dit l'empresa en un comunicat.

Glovo continua investigant els fets i s'ha posat en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per informar de la incidència i continuarà facilitant "tota la informació que necessitin per la seva investigació". "Ens prenem molt seriosament la seguretat de les dades i demanem disculpes per la preocupació i els inconvenients que això hagi pogut causar", afegeixen.

El mitjà nord-americà explica que el cap de tecnologia i fundador de l'empresa Hold Secutiry, Alex Holden, va ser qui va alertar-los de la bretxa de seguretat després de descobrir que els hackers demostressin amb vídeos i captures de pantalla que havien pogut accedir als comptes dels clients de Glovo.