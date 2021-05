La covid assota les xarxes socials: creixen Instagram i TikTok i s'enfonsa Facebook

La pandèmia ha sacsejat l'ús de les xarxes socials a Espanya, on s'ha registrat un important auge d'Instagram i de TikTok (i en menor mesura de Twitter), mentre que experimenten una notable caiguda de Facebook o YouTube.

El mòbil continua sent el principal dispositiu per a connectar-se a les xarxes, encara que les televisions intel·ligents són els dispositius que més han crescut durant els primers mesos de 2021.

Entre els joves (amb edats entre els 16 i 24 anys) la penetració de les xarxes és ja gairebé total, ja que les utilitzen el 92 per cent.

Les dades es posen en relleu a l'estudi "Xarxes Socials 2021" que ha presentat l'associació IAB Spain i que radiografia l'evolució de la penetració de les xarxes socials, el perfil dels usuaris i l'ús que fan d'aquestes.

L'estudi revela que la xarxa de missatgeria instantània WhatsApp continua sent la preferida -lidera aquesta classificació des de 2017- seguida enguany per Instagram, encara que la que ha registrat un major creixement i consolidat la inèrcia que ja tenia el 2020 és TikTok.

Davant d'aquests creixements, molts usuaris (un 31 per cent, segons aquesta associació) han optat per abandonar algunes xarxes socials, i a les quals més han renunciat els internautes han estat Snapchat i Facebook.

La intensitat d'ús durant els primers mesos de l'any és molt similar a les mitjanes de 2020, ja que se situa en 1 hora i 21 minuts -uns dos minuts més cada dia- i els que estan més temps connectats tornen a ser els menors de 40 anys.

Els usos principals de les xarxes socials, segons han detallat avui els responsables d'aquesta empresa durant una roda de premsa, són entretenir (81%), interactuar (72%) i informar-se (66%), i els comptes que més segueixen els usuaris són les del seu entorn més pròxim (92%), seguit dels "influencers" i de les marques.

Els menors de 40 anys són també els que utilitzen més les xarxes socials per a seguir les marques; al 31 per cent li agrada que surti publicitat amb contingut afí als seus interessos, edavant d'un que el 29 per cent que ho veu de manera negativa.

Els professionals de la indústria publicitària utilitzen les xarxes principalment per a vendre, i les promocions dels seus productes són el contingut que més interaccions i trànsit en web genera. El 40 per cent d'aquests professionals ha recorregut ja als serveis d'"influencers" per a aquestes promocions.

La directora d'Operacions de IAB Spain, Belén Acebes, ha subratllat durant la roda de premsa de presentació de l'informe l'alt grau de maduresa de les xarxes socials a Espanya i ha destacat que la pandèmia ha motivat un increment tant de l'ús com de la freqüència de consum, la qual cosa és tingut ja molt en compte per les marques.