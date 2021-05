Tiketblok, l'app catalana que permetrà la reactivació de grans esdeveniments

Després de l'èxit del concert pilot de Love of Lesbian i amb el sector de la música en viu explorant vies per celebrar concerts i festivals d'estiu sense distàncies, una startup catalana ofereix una solució tecnològica per facilitar-ho. La seva app, Tiketblok, és una intermediària entre espectadors i esdeveniments que acredita la identitat dels assistents i està "preparada" per connectar-se amb certificadors oficials que verifiquin si l'usuari ha passat una prova d'antígens o si està vacunat de la covid-19. L'eina ja s'ha ofert a festivals i s'estan fent proves. L'app "simplifica" les coses, sí, però "el secret és poder fer testos d'antígens barats a les farmàcies" i no a càrrec dels organitzadors, apunta a l'ACN un portaveu de Tiketblok.

La startup catalana Tiketblok i la seva app homònima ofereixen des de fa tres anys als seus –actualment 3.000- usuaris la integració al seu dispositiu mòbil de l'entrada i una identificació personal que la vincula al portador, amb un codi QR que "impossibilita la revenda". Aquest era l'ànim amb el qual va néixer l'aplicació, simplificar les coses al control d'accessos i contribuir a reduir el mercat de revenda d'entrades. Però l'empresa li ha donat una nova funcionalitat, adaptant-se al context de crisi sanitària i -des de fa un any- l'app està "preparada i disposada a connectar-se amb certificadors de 'covid-free'" per permetre l'accés a un recinte sense distància de seguretat.

"Ja tenim acords amb certificadores a nivell mundial, que certifiquen 'covid-free' per altres països i que ho estan fent també per companyies aèries", detalla Xavi Manresa a l'ACN, i afegeix que "si la Generalitat vol fer la seva pròpia base de dades amb aquesta informació", l'aplicació s'hi podrà connectar.

A nivell pràctic, l'espectador només hauria de dur el seu dispositiu per accedir al recinte i obrir l'aplicació al control d'accessos. Tiketblok mostrarà la seva entrada (prèviament validada i lligada a una identificació personal que també permet comunicar-se amb el portador en cas necessari) i la informació contrastada sobre si té un test d'antígens negatiu recent o si ja s'ha vacunat. "L'app es connecta amb aquesta base de dades pública sense tenir accés a informació personal, i aquesta dona l'Ok", aclareix el portaveu de l'empresa.

El sistema és "agnòstic", hi afegeix. És a dir, que no és necessari que Tiketblok sigui qui ha venut tiquets (un servei que també ofereix en determinats esdeveniments) per poder implementar la identificació, certificació i comunicació amb els assistents.



Converses amb festivals i proves en marxa



Manresa diu que aquesta és la via "per reactivar l'economia aquest estiu", i avança que ja estan parlant amb "molts festivals" per oferir-los aquesta "solució". I va més enllà: "Hem fet proves, però ara estem parlant ja de fer una prova més pública, probablement en breu". De fet, l'empresari explica que va presentar l'app a "un dels metges" que van fer la prova del Palau Sant Jordi, i assegura que aquest la va valorar com a "perfecta" per aquest propòsit.

Sense entrar en consideracions sobre les condicions de gaudi dins dels esdeveniments (amb o sense mascareta, amb o sense determinats serveis, amb o sense restriccions de cap mena a la mobilitat), des de Tiketblok creuen que l'aplicació "simplificaria" molt les coses als organitzadors de concerts i festivals per poder celebrar amb seguretat esdeveniments massius.



Testos a les farmàcies, "el gran secret"



Ara bé, Manresa creu que al marge de la utilitat de la seva eina els testos d'antígens massius a càrrec dels organitzadors dels esdeveniments "no són viables econòmicament". Al seu parer la via ha de ser una altra; "El gran secret" de la represa de concerts i actes massius en general serà, diu, la via dels testos a farmàcia, a baix preu per a l'usuari o directament pagats per l'administració.

"Gastar 150.000 euros per fer aquell muntatge no és viable", a cap escala, insisteix referint-se a la infraestructura desplegada per fer possible el concert del Sant Jordi, amb proves massives als assistents en diverses sales de la ciutat abans del xou de Love of Lesbian. En aquest sentit fa constar que hi ha països que "estan pagant" els testos d'antígens "precisament per reactivar l'economia". "Tot són decisions polítiques. Per què a França s'admeten les proves d'antígens a les farmàcies, i a més a més són gratis, i aquí no? Són decisions polítiques", reitera.