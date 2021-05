Així són els nous mòbils de la família Redmi Note 10 de Xiaomi

La companyia Xiaomi acaba d'anunciar l'arribada al nostre mercat dels models Redmi Note 10 5G i Redmi Note 10S, que completen la gamma dels Note i que es posen a disposició dels consumidors aquest mes de maig. La característica diferencial d'aquests productes és l'alta competitivitat del preu, sobretot durant la promoció de l'inici de venda.

Preus i ofertes

Des d'avui 6 de maig i fins al dia 9, el Note 10 5G (en la seva versió de 4GB + 64GB) té un preu especial de 199,99 euros. Després de la promoció, el preu passarà a ser de 229,99 euros. La versió de 4GB + 128GB estarà disponible per 229,99 euros i posteriorment a passarà a 249,99 euros. Aquest dispositiu estarà disponible a partir de la segona setmana de maig. Per la seva part, el Redmi Note 10S es posarà a la venda l'11 de maig en la seva versió de 6GB + 64GB per 229,99 euros i després passarà a un PVP de 249,99€.



Un 5G avançat i competitiu

Amb aquest model, Xiaomi ofereix un dels smartphones 5G més assequibles del mercat actualment. Incorpora el processador MediaTek Dimensity 700, basat en una arquitectura de 7 Nm, un sistema compatible amb Dual 5G SIM i mòdem integrat. Cal esmentar que aquestes prestacions del processador i la seva configuració proporcionen, en l'ús quotidià, una eficiència energètica del nivell d'un vaixell insígnia.

Altres característiques de l'aparell són una pantalla immersiva AdaptiveSyncDotDisplay de 6.5" amb una freqüència de refresc de 90 Hz. El dispositiu és capaç d'ajustar-se al contingut automàticament, des de la transmissió de vídeo a 30 Hz o 60 Hz, fins a la navegació per xarxes socials o els jocs a fins a 90 Hz, garantint una experiència òptima de visualització i un ús òptim de la bateria.



Sistema de càmeres

El Note 10 5G té una configuració composta per un sensor principal de 48 MP, macro de 2 MP i sensor de profunditat que fa possible captar fotografies de notable qualitat. La bateria de 5.000 mAh, compatible amb càrrega ràpida de 18 W, gestiona una més que acceptable autonomia.



El Note 10S, excel·lent producte en la gamma mitjana

Està equipat amb una pantalla DotDisplay AMOLED de 6.43" i aporta un redisseny atractiu amb actualitzacions entre les quals s'inclouen un sensor d'empremtes dactilars lateral ARC, càrrega ràpida de 33 W, una configuració de sensor de llum de 360 graus i altaveus duals immersius.

En l'apartat fotogràfic destaca una cambra quàdruple amb ultra gran angular de 8 MP, càmera macro de 2 MP i un sensor de profunditat de 2 MP. La càmera principal de 64 MP suposa una millora respecte a la generació anterior i fins i tot bat alguns capdavanters en termes de píxels. Està equipat amb capacitats de time lapse Pro, un pas endavant respecte a les funcions de càmera lenta de models anteriors, manera nocturna i 'time lapse regular'. Amb el potent MediaTek Helio G95, Redmi Note 10S ofereix un rendiment i GPU millorats i velocitats de fins a 900 MHz.