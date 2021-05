Google ha anunciat que farà millores en el seu sistema de seguretat per accedir als seus serveis. Per això s’ha proposat eliminar les contrasenyes d’accés i ha decidit estendre a tots els usuaris la funció de seguretat de l’autenticació en dos factors, amb les quals confirmen la seva identitat a través d’un missatge enviat al mòbil, sempre que el compte estigui configurat correctament.

Fins ara, l’activació de la verificació en dos passos era opcional en els comptes de Google, però «aviat» serà un requisit habilitat automàticament per a tots els perfils que hagin confirmat el seu compte i número de telèfon de recuperació, com ha explicat la companyia en un comunicat.

Protecció de dispositius

La companyia nord-americana ha destacat també les funcions de seguretat que ha incorporat recentment, coincidint amb el Dia Mundial de les Contrasenyes, que es va celebrar el passat dia 6, i que anima els internautes a protegir els seus dispositius i comptes en serveis digitals.

Entre les mesures es troba la integració de les claus de seguretat en dispositius Android i de l’‘app’ Google Smart Lock per a iOS, així com l’administrador de contrasenyes integrat a Chrome i Android, amb intel·ligència artificial per protegir les contrasenyes en qualsevol pàgina web i aplicació.

Aquest administrador de contrasenyes, que permet guardar-ne fins a 1.000 de diferents, disposa també d’una funció de comprovació de claus, amb la qual l’usuari pot descobrir amb un sol clic si una de les seves contrasenyes s’ha filtrat, si s’ha utilitzat en diverses webs o si alguna no és segura.