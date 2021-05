Els visitants del Museu Europeu d'Art Contemporani (MEAM) disposen des d'aquest dimecres d'un nou guia. És el robot Pepper, un autòmat estrenat el 2014 i utilitzat fins ara en àmbits sanitaris, educatius i comercials, que gràcies a una aplicació de la catalana Yasyt Robotics pot acompanyar els visitants i interactuar-hi a través d'una pantalla tàctil. De moment la màquina ofereix informació de cinc obres de les sales de l'exposició 'Women Painting', però el museu anirà ampliant el seu recorregut. Aquesta eina no substitueix ni "competeix" amb les visites guiades, que són concertades, i fa la funció d'un àudioguia però amb més possibilitats d'interacció. Per ara Pepper no parla en català però l'empresa busca la manera d'incorporar-lo.

El Robot Pepper de la multinacional SoftBank Robotics es va presentar al Japó el 2014 i des d'aleshores s'ha utilitzat principalment en els àmbits sanitari, educatiu i del comerç. En l'àmbit cultural tan sols ha fet alguna incursió, com la del museu Smitsoninan de Washington, que el va emprar de forma puntual. En aquest sentit, el MEAM s'ha presentat avui com el primer equipament que l'incorpora de forma "permanent" per fer de guia a les seves sales.

La màquina arriba al museu a través d'una aplicació de Yasyt Robotics, sòcia de SoftBank Robotics per desenvolupar funcions concretes de Pepper a l'estat espanyol. Segons ha relatat el soci fundador de l'empresa, José Luís Infiesta (familiar del director del museu, José Manuel Infiesta), essencialment el que han fet és "aprofitar les característiques i possibilitats" que presentava el robot, de mobilitat i orientació en un espai i "d'empatitzar amb les persones i oferir una informació".

Durant mesos s'han fet proves fora i dins del museu. Per fer-lo "reconèixer el territori", Pepper va fer un escanejat de les sales identificant "uns dos milions de punts" que el fan situar en tot moment.

D'entrada, la funció de guia es limita a cinc obres escollides pel museu a l'exposició temporal 'Women Painting (All over the World)', però anirà a més perquè la seva capacitat "no té límits", diu Infesta. "Pepper arriba a una obra, n'explica les característiques i ofereix la possibilitat que se li formulin preguntes, de tipus tècnic o anècdotes del quadre", il·lustra el desenvolupador.

Tot i que l'autòmat també està dissenyat per reconèixer la veu i respondre, per qüestions d'acústica i de visita respectuosa amb els altres visitants, al museu la interacció es farà únicament a través de la pantalla tàctil que incorpora.

No substitueix els guies

Tant ell com el director del museu han subratllat que aquest giny no "competeix" ni substitueix els guies humans del museu, que d'altra banda se sol·liciten amb cita prèvia. "Aquesta és una vista fixa que el museu pot tenir permanentment, una avantatge perquè no depenem de cap horari i qualsevol pot venir i utilitzar-lo en qualsevol moment", ha defensat el responsable del MEAM.

"La tecnologia va incorporant-se a la vida de les persones i el repte dels tecnòlegs i els que estem fent aquesta tasca pionera és veure com es pot compaginar la convivència entre l'humà i el robot", ha abundat el responsable de Yasyt Robotics.

El català, pendent

Infesta està convençut que la presència de robots com el Pepper als equipaments culturals anirà a més. De fet, ha dit que "els encantaria" rebre altres ofertes de museus de la ciutat del país perquè després de "les proves i haver-ho posat en ordre en aquest museu, ara és qüestió d'anar estenent la idea".

Ara mateix, la guia que ofereix Pepper al museu és en castellà o en anglès. Segons Infiesta, la màquina domina 15 idiomes i segueix sent "un repte" que també incorpori el català. En aquest sentit, ha explicat que estan mirant d'aconseguir alguna "aproximació" entre la multinacional propietària de l'autòmat i la Generalitat perquè se signi algun projecte de col·laboració que permeti la inserció del català en la tecnologia. "No dubtem que en breu tindrem la possibilitat", ha assegurat.