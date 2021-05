Els museus Cau Ferrat, Maricel i Romàntic de Sitges s'han adherit al videojoc internacional Occupy White Walls, una proposta que permet crear exposicions en línia amb obres d'arreu del món. En el cas dels Museus de Sitges, la institució ha cedit més de 200 obres, tant escultòriques com pintures i dibuixos. "Volem democratitzar l'art per a què la gent faci les composicions que desitgi", destaca a l'ACN el director gerent en funcions de l'ens, Pere Izquierdo. La plataforma, gratuïta i accessible a través del web http://oww.io, ofereix als usuaris competir entre ells per obrir la millor exposició. Actualment hi ha 85.000 jugadors registrats i existeixen més de 8.000 mostres completes, que es poden visitar en línia sense inscripció prèvia.

Tot i que Occupy White Walls reuneix obres d'institucions de tot el món, fins ara només la Birminghan Museum and Art Gallery hi havia obert una seu virtual pròpia. Museus de Sitges és el segon ens artístic que s'hi implica, el primer a l'estat espanyol. La plataforma és un projecte de l'empresa Stiki Pixels.

La seu virtual del Cau Ferrat, Museu de Maricel i Romàntic inclou més de 200 obres, amb una àmplia col·lecció d'art medieval, els grans olis de Santiago Rusiñol i també reconegudes obres de Ramon Casas i Miquel Utrillo, entre altres. "Hi hem aportat una varietat important del nostre fons per a què tothom pugui crear l'exposició que desitgi, amb un discurs totalment independent", remarca Izquierdo.

El gerent en funcions assegura que el videojoc els brinda una oportunitat per "universalitzar" les obres i fer-les arribar a tots els públics, no només a visitants habituals dels museus. "Segur que hi haurà molts usuaris que ara no són avesats a l'art, però descobriran que és un món que els encanta", augura.

Durant el mes de juny, el videojoc obrirà un concurs entre tots els jugadors per seleccionar la millor exposició amb obres procedents de Sitges. Per participar-hi, caldrà dissenyar una mostra que contingui, com a mínim, 15 obres del Cau Ferrat, el Maricel o el Romàntic. Els guanyadors rebran premis virtuals i físics, segons assenyalen els organitzadors.