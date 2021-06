Internet ha patit aquest dimarts una desconnexió global poc freqüent. Un error en el funcionament de Fastly, un popular proveïdor de serveis al núvol nord-americà, ha comportat l’apagada de pàgines webs de milions de companyies, com Google, Amazon, Twitter, Spotify i Twitch, així com de mitjans de comunicació a tot el món, entre els quals Regió7, totes les altres capçaleres del grup Prensa Ibérica, 'The New York Times', 'la BBC', 'The Guardian' o el 'Financial Times'. Cap a la 1 del, els serveis s'han començat a recuperar progressivament.

Un problema tècnic a escala global ha fet caure les webs de diaris d'arreu, entre els quals Regió7. Tampoc funcionen les del NY Times, la CNN, el Financial Times, l'Sport, El Periódico o la BBC, entre d'altres, i serveis com Reddit, Spotify i Twitch també s'han vist afectats — Regió7.cat (@diariRegio7) 8 de junio de 2021

La interrupció s’ha produït a les 11.58 h, quan Fastly ha publicat una notificació amb el missatge: «Actualment estem investigant l’impacte potencial en l’acompliment dels nostres serveis CDN». És llavors quan les webs de milers de serveis han caigut o s’han vist alterades, cosa que ha intrigat els usuaris.

Ràpidament, la companyia de computació al núvol ha explicat que estava treballant per resoldre la fallada que ha causat l’apagada. A les 12.57 h, gairebé una hora després de la paralització, les webs han començat a tornar a funcionar, un reinici de la connexió que s’està donant de forma escalonada depenent del país en què visquis. «S’ha identificat el problema i s’hi ha aplicat una solució. Els clients poden experimentar una càrrega d’origen més llarga a mesura que tornen els serveis globals», han explicat.

Per què ha passat?

Aquest episodi posa de nou en relleu la falta de descentralització a internet i la concentració de poder en poques mans. Fastly és una empresa que proveeix serveis al núvol, o el que és el mateix, un espai virtual perquè aquestes webs puguin funcionar. Les plataformes digitals i empreses de comunicació abans esmentades, així com milers més, s’han vist afectades per l’error perquè totes utilitzaven els serveis de Fastly.

El núvol és el sistema informàtic que funciona com a columna vertebral d’internet i que emmagatzema milers de milions de dades dels usuaris. Els últims anys la batalla per aconseguir el sucós mercat del núvol s’ha accentuat. Amazon Web Services (AWS) n’és el clar líder, amb una quota del 32% del mercat, mentre que els seus rivals, Azure (Microsoft) i Google Cloud es queden amb un 20% i un 9% respectivament.