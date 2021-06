‘Age of empires IV’ torna amb un nou tràiler i data de llançament oficial en PC per acabar de donar forma al trepidant Xbox & Bethesda Games Showcase. El títol d’estratègia i últim capítol de la famosa sèrie de Microsoft arribarà a compatibles el 28 d’octubre del 2021, a través de Steam i Windows Store, i a més s’inclourà des del primer dia a Xbox Game Pass per a PC.

L’entrega oferirà vuit civilitzacions disponibles en el llançament i una campanya que abasta 50 anys d’història, distribuïts en quatre camins narratius diferents. Inclourà més de tres hores de contingut en vídeo i documentals que ajudaran els jugadors a conèixer els períodes històrics i esdeveniments que hauran de viure dins dels escenaris interactius proposats pels desenvolupadors.

Fins ara, els equips de Relic i World’s Edge han confirmat que es podrà escollir entre el sultanat anglès, mongol, xinès i de Delhi en el llançament. Coincidint amb l’estrena d’un nou tràiler, des de l’estudi es revelen dues civilitzacions més: la dinastia abbàssida i la francesa. Fent una aparició heroica al tràiler mostrat al xou, trobem l’heroïna i icona francesa Joana d'Arc, que també té un paper protagonista en el joc. Va reunir el seu país i va portar els exèrcits a la batalla contra els anglesos.