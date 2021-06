La nova presentadora d''El camerino d’Escena 25', que s’emet cada setmana per l’emissora iCat, serà l'actriu Natàlia Barrientos, coneguda per la seva participació a la sèrie de TV3 'Les de l’hoquei'. Barrientos substituirà l'actual presentador Pau Barbarà. El primer programa de la nova temporada, que compta amb la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, serà el proper 23 de setembre. Aquest programa d’iCat és un espai pensat perquè cantants, actors, directors de teatre i creadors de tots els àmbits donin a conèixer la seva trajectòria professional i és un punt de trobada on els joves artistes catalans comparteixin les seves novetats amb el seu públic.

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) va obrir la convocatòria per buscar el nou presentador de la segona edició del programa el mes de maig. Després de valorar totes les propostes rebudes, la comissió de selecció ha decidit que Natàlia Barrientos serà la nova presentadora del programa per a la temporada 2021-2002.Aquesta actriu catalana de 24 anys és coneguda per haver interpretat un paper a la sèrie 'Les de l’hoquei' de TV3. A més, ha estat una de les convidades de l’actual temporada d’”El camerino”. El programa forma part d’Escena 25, la iniciativa que fomenta l’accés a la cultura de les persones d’entre 18 i 25 anys a través de diverses accions i de la col·laboració entre equipaments, entitats i festivals públics i privats d’arreu de Catalunya.