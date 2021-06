YouTube ha prohibit l'aparició d'anuncis relacionats amb apostes, eleccions, contingut polític, alcohol i medicaments en els espais destinats a publicitat en la part superior de la seva pàgina principal, un canvi que afecta una de les pàgines més visitades de la plataforma de vídeo.

La informació va ser avançada aquest dilluns per Axios, que ha assenyalat que alguns continguts polítics que no siguin de suport a candidats poden aparèixer, però seran revisats "cas a cas" per YouTube.

Google ha afegit informació sobre els canvis en la seva pàgina de suport, on ara assenyala que les noves 'categories prohibides' en la part superior de la pàgina principal de YouTube són les apostes, les eleccions i el contingut polític, l'alcohol i els termes relacionats amb els medicaments.

La categoria d'apostes inclou la representació o referència a continguts relacionats amb les apostes de tipus 'online' o 'offline', així com jocs que siguin o no de casino. Un altre tipus prohibit amb els anuncis que es relacionin amb medicaments de prescripció.

D'igual manera succeeix amb els continguts que representin o referenciïn contingut vinculat a l'alcohol, i afegeix aquells anuncis que promoguin la venda de l'alcohol o els que anunciïn o informin sobre begudes alcohòliques a l'etiqueta de continguts prohibits.

Google assenyala que "aquest tipus d'anunci (situat en la part superior de la pàgina d'inici) és l'emplaçament més destacat d'anuncis de Google disponible per als anunciants".

La companyia aclareix que, encara que els anuncis esmentats es prohibeixin en aquest emplaçament, poden continuar apareixent en altres emplaçaments per a publicitat. Així, YouTube revisarà cada anunci de la part superior de la pàgina principal perquè compleixi amb els nous requisits, però aquests no s'apliquen de la mateixa manera a la resta de la plataforma.