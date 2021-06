L'evolució de la tecnologia és imparable i un exemple d'això és l'assistent digital Alexa. Aquest aparell s'ha convertit en un dels productes de la llar més venuts i no para d'evolucionar: ja anem per la quarta generació. Li podem demanar que reprodueixi música, podcasts, que encengui i apagui les llums del dormitori o que respongui a tots els dubtes que tinguem.

Alexa és un dispositiu que està preparat per respondre a tot tipus de qüestions. La diferència que existeix entre utilitzar aquest altaveu intel·ligent o buscar a Internet és que, amb ell, és una veu la que interactua amb nosaltres i obeeix les ordres que li donem.

Aquest altaveu intel·ligent s'ha integrat en el dia a dia de moltes llars facilitant-nos feines. Per exemple, amb l'arribada de les noves tarifes de la llum podem fer que Alexa programi els electrodomèstics (alguns d'ells ja tenen aquesta funció) i així no haurem d'estar pendents de quan sigui l'hora amb el preu més baix per encendre'ls.

Per crear aquestes rutines cal programar l'Alexa. Com es pot fer? S'ha de configurar les ordres de veu i precisar què vols que faci quan s'executi. Per aconseguir-ho cal obrir l'aplicació, accedir al seu menú i seleccionar "rutines". A continuació, cal prémer la icona '+' i triar "quan passi això" per escollir la configuració de la rutina. Després, selecciona "afegir acció" i, posteriorment, teclejar a "des de" per triar el dispositiu que controla la rutina. En prémer "crear" es genera l'acció que hem assenyalat.

Però no només es pot seleccionar i crear les rutines que vulguem, també podem dir a Alexa ordres perquè respongui o faci el que desitgem. Aquí et deixem 10 instruccions que segurament no sabies que li podies dir al teu aparell.