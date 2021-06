Francesc Garriga (Súria, 1983) serà el nou corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units a partir del mes de setembre. El periodista, que actualment dirigeix el programa 'Onze' a Esport 3 i que ha estat vinculat al departament d'esports de l'emissora des del 2005 –amb un parèntesi de tres anys a la delegació de Madrid-, ocuparà així el lloc de Geni Lozano, qui ha estat corresponsal a Washington des de l'any 2017. Garriga es farà càrrec de la corresponsalia de Catalunya Ràdio a la capital dels Estats Units i treballarà a la seu conjunta dels mitjans de la CCMA a Washington.

A les darreres eleccions americanes, Garriga va formar part del centre de dades del programa especial que va conduir Laura Rosel. Francesc Garriga és Llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramon Llull. Fins ara director del programa 'Onze', a Esport3, va treballar a COM Ràdio i el 2005 va entrar al Departament d’Esports de Catalunya Ràdio, on va ser redactor, editor i presentador de diferents programes. Del 2012 al 2015 va treballar a la delegació de Madrid. Del 2015 al 2020 va presentar i dirigir 'El club de la mitjanit', primer a Catalunya Ràdio i des del 2016 en simultani per Esport3.