L'aplicació de missatgeria WhatsApp ha començat a provar una nova funció amb la qual mostra ones de so mentre l'usuari grava un missatge de veu, en substitució del sistema actual de barra de progrés.

La nova característica que es prova en la versió beta 2.21.13.17 de WhatsApp per a Android utilitza ones de so quan l'usuari grava un missatge de veu, dins d'un disseny renovat per aquesta funció, com ha advertit el portal especialitzat WABetaInfo.

Les ones de so van avançant mentre l'usuari parla o grava sons en un missatge de veu, i substitueixen a la interfície actual amb una barra de progrés. També és possible eliminar el missatge i escoltar-lo de nou abans d'enviar-lo.

Aquesta no és l'única funció que està provant WhatsApp, que segons el mitjà citat, en la seva última beta per a Android ha deixat de mostrar si un compte professional de WhatsApp Business està connectat i la seva hora d'última connexió, com a mostra amb els comptes d'usuari.

Totes dues funcions s'estan provant en les versions beta de WhatsApp desenvolupades per la companyia, però de moment no es troben disponibles en la versió estable de l'"app" de missatgeria.