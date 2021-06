Aquest esperat Mobile World Congress es du a terme en format híbrid, amb un 30% de les companyies expositores presents en línia, i també amb gran part de les conferències telemàtiques, per raons de seguretat. En aquest escenari, el programa de novetats s’ha alterat lleugerament prenent protagonisme, marques que abans passaven més desapercebudes i productes no directament vinculats amb el mòbil, tot i que sí amb les xarxes 5 G. A l’apartat terminals en concret, s’espera la presentació d’una versió Ultra del mòbil Sony Xperia 1 III i també es revelaria un nou model de Nokia límit de gamma.

Pel que fa a les novetats que ja s’han confirmat són les següents:

YouCare, samarreta intel·ligent

La samarreta YouCARE compta amb un servei de monitoratge remot de la salut, basat en una nova tecnologia wearable, totalment tèxtil i rendible. És capaç de detectar una gran quantitat de paràmetres biovitals i transmetre’ls, de manera intel·ligent, mitjançant 5G. El projecte se centra en l’ús de dispositius tèxtils sense components metàl·lics i amb sensors col·locats naturalment a la tela.

Permet la detecció de diferents mesures com electrocardiograma real, una anàlisi de la respiració, els components de la suor, l’esforç muscular i la temperatura corporal, que mai ha sigut detectada per sensors tèxtils. La samarreta permet la transmissió, mitjançant connexió 5G ZTE, a centres de salut i control, així com a usuaris individuals.

Samsung Galaxy Watch 4 i xarxes 6G

El Galaxy Watch 4 de Samsung arriba per competir directament amb l’Apple Watch i amb la característica destacada d’integrar el sistema operatiu de Google, cosa que dona peu a una visió renovada de Samsung respecte al futur dels rellotges intel·ligents. Aquests aparells prestaran més atenció al tema de seguretat, per brindar protecció i tranquil·litat als usuaris en un món obert i connectat.

Una altra dada important revelada per la companyia és que ha anunciat que ja treballa a la xarxa 6G, i ha efectuat demostracions amb un enllaç sense fil de 140 GHz ‘extrem a extrem’ mitjançant una solució de conformació de feixos íntegrament digital en l’espectre dels raigs T. L’objectiu és que la pròxima generació de tecnologia possibiliti aplicacions de realitat mixta en medicina, fabricació, educació i entreteniment.

CoComm, connectivitat híbrida

CoComm presenta una nova generació d’aparells com és un telèfon híbrid que combina prestacions de tres dispositius en un: tauleta, smartphone i telèfon de sobretaula. És a dir, es caracteritza per integrar en un sol equip la pantalla tàctil de grans dimensions d’una tauleta, la connectivitat i mobilitat del mòbil, i l’eficiència del telèfon de sobretaula, dins d’un ecosistema 100% mòbil. Permet la incorporació d’una targeta SIM, el que garanteix la veu i dades a qualsevol lloc, sense dependre de la xarxa de fibra. La gamma F900 incorpora sistema operatiu basat en Android 11.

La pantalla tàctil, webcam i tecnologia de mans lliures converteix aquests aparells en adequats per a les multiconferències i videotrucades, compatibles des de qualsevol aplicació (Teams, Zoom, Meet, Skype...), amb qualitat de veu HD i evitant interferències, gràcies a la tecnologia 4G VoLTE.

També integren bluetooth per afegir perifèrics (teclats, auriculars, IoT, etc.), connector de jack de 3,5mm, així com la possibilitat de convertir el dispositiu en un punt Wi-Fi i compartir la connexió amb fins a 8 dispositius.

Ulleres intel·ligents NXTWEAR G de TCL

Aquesta edició del MWC està deixant veure curiosos desenvolupaments com és el cas de les ulleres TCL NXTWEAR G, capaces de convertir-se en un cine portàtil, i oferir una experiència immersiva per als gamers o un espai privat a casa, a la feina o en desplaçaments. Combinen un disseny plegable i sense muntura, i tenen l’avantatge que apliquen un concepte grab-and-go i plug-and-play, per la qual cosa poden ser carregats per un portàtil, una tauleta o un smartphone compatible. Això crea un entorn de visualització sense complicacions quan es combina amb altres tecnologies. El dispositiu disposa de plafons dobles d’alta definició FHD Micro FEU OLOR de Sony, posicionats per oferir una experiència de cine a casa, emulant una pantalla de 140 polzades amb una relació d’aspecte de 16:9.

Són compatibles amb més de 100 mòbils, dispositius híbrids dos en un i ordinadors portàtils dels principals fabricants, i ja estarà disponible per a la seva compra a partir del pròxim mes de juliol.

Cafetera controlada amb la mirada

Amb el Mobile World Congress com a escenari, la companyia Irisbond, que desenvolupa tecnologies d’eyetracking, juntament amb el Grup Azkoyen han presentat projecte pilot de la primera màquina de cafè controlada amb la mirada. L’equip d’Azkoyen en el qual s’ha col·locat aquesta innovació és el model automàtic Vitro M5. Per a la integració de la tecnologia, s’ha utilitzat una aplicació que es comunica amb la màquina de cafè, perquè mostri els productes que s’ofereixen i es pugui realitzar la selecció utilitzant només la mirada, sense tocar res amb les mans. Mitjançant avançats algoritmes de software basats en intel·ligència artificial, juntament amb el hardware, es tradueix la mirada per oferir un accés a la informació de manera natural, intuïtiva i de mans lliures, així com un control total de la pantalla.

La tecnologia d’eyetracking es basa en infrarojos, i es captura la mirada de l’usuari, sent capaç de calcular el punt exacte al qual l’usuari està mirant per fer la selecció del cafè. És un producte inclusiu i Covid-free, que aporta total llibertat d’interacció, i facilita que les persones amb mobilitat reduïda puguin tenir una vida més independent.

Huawei i el seu sistema HarmonyOS

Huawei aprofita el Mobile per exhibir el seu renovat i millorat sistema operatiu, HarmonyOS, amb el qual busca suplir Android, la botiga d’aplicacions i serveis bàsics del qual controla Google, que se suma al veto del govern nord-americà.

HarmonyOS és una plataforma per a mòbils, però que també podrà utilitzar-se en altres dispositius, des de wearables i terminals de la denominada internet de les coses (IoT per les seves sigles en anglès) a tauletes. La companyia ja va mostrar nous dispositius amb aquest sistema operatiu fa unes setmanes. Es tractava de noves tauletes de la línia MatePad i dels seus rellotges Watch 3 i Watch 4. Al MWC mostrarà totes aquestes recents novetats.

Tendències

Les firmes presents i les que tenen una agenda virtual, deixen veure que pel que fa a smartphones les tendències més destacades són: aparells plegables, càmeres molt millorades i bateries de llarga durada acompanyades per processadors de més rendiment.

En aquest MWC estem veient com molts dels fabricants dediquen esforços a allargar la vida útil dels seus dispositius, cosa que generaria un 43% menys d’emissions de CO2, segons un informe del CESE. També tenen com a meta potenciar el mercat de segona mà, segons s’informa a l’estudi L’efecte mediambiental de la segona mà 2020, elaborat per Milanuncios en col·laboració amb l’Institut Suec d’Investigació Mediambiental i la consultora especialitzada en medi ambient Ethos International, que demostra que el mercat de segona mà va estalviar a Espanya l’any passat 1,2 milions de tones de CO2. D’aquesta quantitat, 4.659 tones van correspondre als mòbils als quals es va donar un segon ús.

Un altre focus important que centra l’atenció són les aplicacions i l’ús de mòbils relacionats amb la salut, que amb l’arribada de la pandèmia han multiplicat el seu desenvolupament.