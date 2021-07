Les novetats més aplaudides d’aquesta edició han estat les següents:

Rellotge NickWatch de Nickelodeon

ViacomCBS Networks International (VCNI) ha presentat el rellotge NickWatch intel·ligent i connectat de Nickelodeon, un equip orientat a les famílies que sortirà al mercat el 2022.

El dispositiu oferirà als nens entreteniment de la mà de coneguts personatges de Nickelodeon. La plataforma tecnològica subjacent proporcionarà una línia de comunicació directa amb la família i els amics, promou l’activitat física i ajudarà els més petits a explorar el món amb confiança. La gestiona dos modes principals de comunicació: text i trucades de veu. El nen pot trucar als seus pares o contactes dins del seu directori i rebre trucades entrants de contactes preseleccionats. Els pares o cuidadors poden crear fils de conversa en grup i també poden enviar stickers, temporitzadors, recordatoris, fotos, missatges de veu, i fins i tot crear enquestes. D’altra banda, els nens i els pares es poden mantenir connectats a través d’una funció de mapa que permetrà als cuidadors i a la família veure la ubicació actual de tots els membres.

YouCare, samarreta intel·lignt

La samarreta YouCARE compta amb un servei de monitoratge remot de la salut, basat en una nova tecnologia wearable, totalment tèxtil i rentable. És capaç de detectar una gran quantitat de paràmetres biovitals i transmetre’ls, de manera intel·ligent, mitjançant 5G. El projecte se centra en l’ús de dispositius tèxtils sense components metàl·lics i amb sensors col·locats naturalment a la tela.

Permet la detecció de diferents mesures com electrocardiograma real, una anàlisi de la respiració, els components de la suor, l’esforç muscular i la temperatura corporal, que mai ha estat detectada per sensors tèxtils. La samarreta permet la transmissió, mitjançant connexió 5G ZTE, a centres de salut i control, així com a usuaris individuals.

Honor 50: torna amb Google

Honor, la marca de telefonia mòbil, avui independitzada de Huawei, ha anunciat el restabliment als seus telèfons de les aplicacions i els serveis de Google, i té previst utilitzar el ‘software’ de la firma nord-americana en la seva nova sèrie de ‘smartphones’, els Honor 50. La marca tenia vetat instal·lar els serveis de Google com a conseqüència del bloqueig nord-americà sobre Huawei, però la venda de la divisió el novembre del 2020 va obrir la porta per tornar a comptar amb el ‘software’ Google als nous models.

La seva pròxima sèrie 50 compta amb una configuració de càmera posterior amb mòdul principal de 108 Mpx, un gran angular de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx i un sensor de profunditat de 2 Mpx. L’Honor 50 Pro es caracteritza per les seves dues càmeres frontals: una de 12 Mpx, que proporciona un angle de 100 graus, i una altra de 32 Mpx. Compta amb una pantalla de 6,72 polzades, davant les 6,57 polzades de l’Honor 50. Totes dues tenen una freqüència d’actualització de 120 Hz. Tots dos models utilitzen el ‘chipset’ 5G Qualcomm 778G i ofereixen càrrega ràpida de 100 W.

L’Honor 50 costarà uns 350 euros i el Pro uns 480, però no s’ha desvetllat quan arribaran al nostre mercat.

Nova H1 Audio Earrings: arracades i auriculars en un

S’acaben de presentar els Nova H1 Audio Earrings al MWC 2021 que, de moment, són els únics auriculars sense fil integrats a una perla i muntats en un clip d’or/plata. Es caracteritzen també per ser els auriculars més petits del mercat, però el valor de l’equip és que són arracades i alhora auriculars. Semblen arracades, però s’hi pot escoltar música i fer trucades.

Per aconseguir això, la firma ha patentat la tecnologia Directional Sound que envia la música o la veu des del lòbul de l’orella directament al canal auditiu, evitant la difusió i pèrdua del so i permetent mantenir la música i converses en total privacitat, però sent plenament conscient de què passa al voltant gràcies a la tecnologia out-of-ear. Gràcies al pes lleuger i el mode ultrasleep, quan els auriculars no estan en ús, es poden portar com a arracades i contestar trucades quan sigui necessari. D’altra banda, al portar-los al lòbul en lloc del canal auditiu, fan l’experiència més higiènica.

Nou processador 5G de Qualcomm

Aquest Mobile veurà la llum del processador 5G més recent de la companyia: el Snapdragon 888 + 5G que entre les seves característiques més destacades comptarà amb una velocitat de rellotge de 3 Ghz, que significa un augment significatiu del 5% respecte als 2.84 Ghz del model anterior. Mentre que a l’apartat de la intel·ligència artificial, el Snapdragon 888 + 5G posseeix un increment del 20%, al ser capaç de fer fins a 32 bilions d’operacions per segon, segons indica la companyia. Els mòbils que integren aquest processador podran capturar vídeos en 4K utilitzant l’HDR, a més de donar més fluïdesa i evitar el sobreescalfament en el moment d’executar videojocs. El valor més important del producte és que ajudarà a brindar el rendiment més significatiu i velocitats 5G als usuaris de tota mena de mòbils.

Ulleres intel·ligents amb funció tele

Les ulleres TCL NXTWEAR G que ha presentat TCL són capaces de convertir-se en un cine portàtil, i oferir una experiència immersiva per als ‘gamers’ o un espai privat a casa, a la feina o en desplaçaments. Combinen un disseny plegable i sense muntura, i tenen l’avantatge que apliquen un concepte grab-and-go i plug-and-play, per la qual cosa poden ser carregats per un portàtil, una tauleta o un smartphone compatible. Això crea un entorn de visualització sense complicacions quan es combina amb altres tecnologies. El dispositiu disposa de plafons dobles d’alta definició FHD Micro FEU OLOR de Sony, posicionats per oferir una experiència de cine a casa, emulant una pantalla de 140 polzades amb una relació d’aspecte de 16:9. Són compatibles amb més de 100 mòbils, dispositius híbrids dos en un i ordinadors portàtils dels principals fabricants, i ja estarà disponible per a la seva compra a partir del pròxim mes de juliol.