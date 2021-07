Nintendo ha anunciat la posada al mercat, el pròxim 8 d’octubre, d’un nou equip, la Nintendo Switch (model OLED). Té la mateixa mida que la Switch original, però inclou una pantalla OLED de 7 polzades que millora el color i el contrast. També integra un suport ample ajustable per al mode sobretaula, una base amb port LAN per cable per jugar en línia amb una connexió a internet més estable, 64 GB de memòria interna i altaveus integrats amb àudio optimitzat. Permet jugar al televisor i compartir els comandaments Joy-Con extraïbles. Segons informa la marca, es tracta d’un model versàtil que dona als usuaris la possibilitat de transportar-la amb facilitat. Està previst posar a disposició del públic un joc d’accessoris compost per una funda i un protector de pantalla.

El llançament coincideix amb la presentació de Metroid Dread en 2D, la seqüela directa de Metroid Fusion, que oferirà una experiència més envoltant.

Millores

Nintendo Switch (model OLED) inclou millores en els tres modes de joc:

Mode televisor, s’encaixa en la base per jugar en el televisor. El port LAN integrat ofereix una altra manera de connectar-se a internet en el mode televisor.

Mode sobretaula, s’obre el suport de la part posterior i s’utilitza la pantalla de la consola per a partides multijugador amb els dos comandaments Joy-Con inclosos. El suport ample ajustable aporta estabilitat i permet inclinar la consola en un angle més gran per veure millor la pantalla.

Mode portàtil, els usuaris poden emportar-se la consola on desitgin.

Quant als colors, hi haurà dues versions disponibles: en blanc i en vermell o blau