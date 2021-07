Durant el darrer EA Play Live, Electronic Arts va anunciar oficialment el ‘remake’ de ‘Dead Space’, que es va ensenyar a través d'un breu ‘teaser’ on es va revelar pinzellades del nou projecte desenvolupat per Motive Studios. L’equip canadenc amb seu a Mont-real està millorant l’experiència de la primera entrega amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les actuals tecnologies en consoles i PCs de nova generació.

‘Dead Space’ estarà disponible per a PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. No s’han anunciat versions per a PS4 i Xbox One, ja que la producció pretén aprofitar a plena potència el motor de joc Frostbite, conegut per ser la base dels principals jocs d’EA com ‘FIFA’ i ‘Battlefield’, a més d’explorar a fons les característiques de les consoles de nova generació. Amb tot això, la revisió del clàssic de terror espacial promet brindar fidelitat visual i impressionants millores de joc, sense apartar-se del contingut original.

A ‘Dead Space, prenem el control d’Isaac Clarke, un enginyer a qui s'encarrega reparar una enorme nau estel·lar, l’USG Ishimura. Però la tripulació de la nau ha estat infectada per una plaga alienígena i ara està sol amb les seves eines i les seves habilitats d’enginyeria mentre intenta descobrir què va passar a bord de l’Ishimura. «Tenim un equip apassionat que està enfocant aquest ‘remake’ com una carta d’amor a la franquícia. Tornar a l’original i tenir l’oportunitat de fer-ho a les consoles de nova generació entusiasma tots els membres de l’equip», afirma Phillippe Ducharme, productor sènior. EA confia el projecte a Motive Studios, equip conegut pel seu destacat treball en el mode història de ‘Star Wars: ‘Battlefront 2’ i ‘Star Wars: Squadrons’.

La presentació s’ha acompanyat d’un vídeo, que no es pot qualificar de «revelador», ja que no mostra cap parcel·la del nou joc, de fet, limita el seu temps a reproduir una seqüència carregada d’un ambient molt claustrofòbic amb un «necromorf» i una breu participació de l’intrèpid enginyer Isaac Clarke per tancar amb magnificència el material promocional. ‘Dead Space’ arribarà per a Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC, desafortunadament no s’han concretat plans de llançament per al joc. Ens mantindrem alerta.