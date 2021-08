TikTok ha seguit l'exemple d'altres plataformes com Snapchat o Instagram i ha afegit les 'Històries', o continguts efímers, que desapareixen al cap d'un dia, com a part d'una prova de la companyia per oferir una nova opció als usuaris.

Les Històries són un dels formats de contingut que més èxit tenen entre els usuaris de les xarxes socials, com Snapchat, la primera que les va introduir el 2013, o Instagram. A WhatsApp es coneixen com els Estats, mentre que Twitter va provar sort amb els anomenats Fleets però ja ha decidit eliminar-los.

Aquest format té en comú a totes les plataformes que caduca i desapareix després de 24 hores. I ara TikTok està provant les seves pròpies 'Històries', segons ha compartit l'analista Matt Navarra i ha confirmat la companyia a The Verge.

Les 'Històries' de TikTok formen part d'una prova que està realitzant la xarxa social dels vídeos breus. Els que han pogut accedir a aquest format, han vist una nova barra lateral, amb opcions per crear i compartir i veure les històries dels contactes. També desapareixen un cop han complert 24 hores visibles.