Els nous mòbils que Samsung acaba de presentar al mercat són plegables i aporten una estètica i unes prestacions de primera línia. Es tracta dels Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. El Fold 3, que es doblega per la meitat en vertical i el Flip 3, que es doblega per la meitat en horitzontal, aporten una personalíssima configuració que recorda els populars models de tapa de fa una dècada.

Així és el Galaxy Z Flip 3

Aquest singular mòbil plegable és un dispositiu situat en la gamma alta de preu que compta amb una plafó OLED de 6,7 polzades AMOLED amb una resolució de 1.080 x 2.640 píxels. Té algunes dades característiques com les dues úniques càmeres posteriors (una raresa avui dia) i una pantalla exterior, també OLED de de 2 polzades, pensada per a ‘selfies’ i rebre informació bàsica del telèfon.

Inclou una bateria de 3.300 mAh i un potent processador Snapdragon 888 amb 8GB de RAM en la seva versió estàndard i 128GB o 256GB d’emmagatzemament intern (UFS 3.1.). El preu partirà dels 1.099 euros i estarà disponible en tres colors: negre, crema i lavanda.

Característiques del Galaxy Z Fold3

L’altre gran telèfon de Samsung és el Fold 3, que es caracteritza per ser compatible amb l’stylus S-Pen, un dispositiu que Samsung ha inclòs tradicionalment en els seus models Note, i que no veurem aquest any. La seva pantalla exterior és OLED de 6,23 polzades, amb una proporció de 25:9. Compta amb una estètica semblant a la resta de mòbils del mercat de pantalla vertical. Destacar que aquesta pantalla té una excel·lent taxa de refresc de 120hz.

El més destacable és que la pantalla interior, plegable, és un plafó OLED de 7,6 polzades en una proporció gairebé quadrada. La taxa de refresc és de 120hz, compatible amb HDR10+, el que fa possible millorar notablement la qualitat per veure sèries, pel·lícules i jocs.

Integra un processador Snapdragon 888 5G, amb 12GB o 16GB de RAM i 256GB o 512GB d’emmagatzemament intern.

El sistema de càmeres es configura amb tres de posteriors, la principal i un zoom òptic de 2 augments i un ultra gran angular, mentre que afegeix també una càmera per a ‘selfies’ a l’interior. La bateria és de 4.400 mAh.

El preu és de 1.900 euros per a la versió de 12GB i 256GB. Estarà disponible en negre, verd i plata.

Arriben els Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic

Aquest rellotge intel·ligent que es presenta amb dues versions ben diferenciades integra un nou processador propi de la marca: l’Exynos W920 de 5 nanòmetres, que es caracteritza per un consum més racional i intel·ligent d’energia.

Les diferències entre els dos models se centren en la mida del cos. El Galaxy Watch 4 el tindrà de 40 i 44mm i el Classic de 42 i 46mm.

Les dues versions disposen de les característiques pròpies d’aquest tipus de producte com, per exemple, mesurament de l’oxigen en sang, seguiment de l’activitat esportiva i control d’aspectes de salut. Són resistents a l’aigua, la pols i la suor.

Funcionen amb el sistema operatiu de Google per a rellotges, WearOS, que afegeix una capa de personalització pròpia de la marca.

Auriculars sense fil

Amb aquest model, Samsung renova la seva gamma d’auriculars. Els Galaxy Buds 2 inclouen tecnologies d’ANC (Cancel·lació Activa del Soroll) i treballen amb l’estàndard Bluetooth 5.2, que gestiona una connexió més estable.

Cal destacar que el seu estoig permet càrrega sense fil mitjançant l’estàndard Qi. L’autonomia arriba a les 28 hores d’ús, que es limita a 18 hores si s’activa la cancel·lació de soroll.

Se subministraran en color negre, blanc, lavanda, groc i verd, amb un acabat brillant; i tindran un preu de 150 euros.