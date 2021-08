Instagram ha introduït noves funcions per protegir a la seva comunitat de l'abús, que permeten amagar els comentaris i sol·licituds de missatges directes de persones desconegudes, mentre que la característica d'escollir determinades paraules perquè s'ocultin s'estén de forma global. Entre les principals novetats d'Instagram es troba la funció 'Limitar', que amaga automàticament els comentaris o les peticions de missatges directes de persones que no segueixen a l'usuari o el segueixen des de fa poc, de les que solen procedir gran part de comentaris negatius. La plataforma ha explicat en un comunicat que aquesta característica està orientada especialment als personatges públics que puguin experimentar «una allau» de comentaris abusius o peticions de missatges directes, com els casos de racisme contra futbolistes britànics després de la final de l'Eurocopa 2020.

Recentment, Instagram va presentar la funció de 'Paraules ocultes', amb la qual els usuaris poden seleccionar una sèrie de termes i emojis inapropiats perquè aquestes s'ocultin de forma automàtica en les sol·licituds de missatges directes que reben a la xarxa social. Aquest contingut es diposita en una carpeta oculta que l'usuari pot escollir no obrir. Aquesta novetat estava limitada a només alguns països, però ara, la plataforma ha anunciat que 'Paraules ocultes' estarà disponible de forma global per a tots els usuaris d'Instagram a finals d'aquest mes d'agost. També s'ha augmentat la quantitat de paraules i 'hashtags' que poden filtrar-se. La plataforma propietat de Facebook també ha començat a utilitzar advertències més contundents per les persones que intenten publicar comentaris potencialment ofensius. Aquestes advertències es mostraven anteriorment al segon o tercer comentari, però ara apareixeran des del primer cas. La xarxa social ha utilitzat aquestes advertències un milió de vegades al dia en l'última setmana, i en el 50 per cent de les ocasions aconsegueixen que l'usuari elimini el contingut ofensiu.