Hi ha marques que atrapen, no només per les seves excel·lents característiques i bons preus, sinó també per aquest ajust precís a les demandes del mercat i a allò que els seus usuaris n’esperen. Quan Honor va anunciar un parèntesi per les restriccions comercials que l’administració americana imposava a Huawei i les seves marques, el mercat va perdre frescor, imaginació i bons productes. Avui tornen i ho fan amb novetats que no deixen indiferent. La sèrie Magic3, que és això: màgia.

Avui Honor ha anunciat a so de bombo i platerets la seva sèrie Magic3, els primers models llançats per la marca des de la seva independència. Està composta pel Magic3, Magic3 Pro i el Magic3 Pro+ i es caracteritzen per incorporar tecnologies de primera línia, noves funcionalitats, un disseny preciós i un rendiment propi dels vaixell insígnia. Durant l’esdeveniment, George Zhao, conseller delegat d’Honor Device Co, Ltdha ha informat sobre els seus «plans d’expansió i el seu compromís d’oferir un servei excepcional al client i productes de màxima qualitat després de la seva independència el novembre de l’any passat».

Característiques de la gamma

La sèrie Magic3 compta amb una pantalla supercorba de 89° i vores molt fines per a una experiència de visualització envoltant. El plafó de 10 bits mostra 1.070 milions de colors i és compatible amb la certificació HDR 10+, cosa que genera colors vius i imatges detallades.

El Magic3 Pro+ presenta una proposta molt particular: integra un escut de nanovidre supercorb i un cos de nanoceràmica, cosa que facilita un agafament precís i còmode, així com un alt nivell de duresa i resistència. Tota la sèrie està certificada amb una resistència a l’aigua i a la pols IP68, i poden suportar immersions de fins a 1,5 m i 30 minuts de durada.

Una altra de les característiques destacades és que ve equipada amb un nou disseny de càmera denominat L’ull de la musa, que harmonitza art i tecnologia, i presenta una superfície còncava que permet que una abundant font de llum entri a l’objectiu, per optimitzar el rendiment i proporcionar més capacitats fotogràfiques. En homenatge a l’estructura clàssica de l’obturador de càmera, el Magic3 Pro+ presenta un disseny hexagonal únic.

Fotografia computacional

La sèrie està equipada amb un motor d’imatge desenvolupat per la companyia, potenciat per IA, per obtenir instantànies de qualitat en qualsevol situació. Integra la millor fotografia computacional de la seva classe, que en el Magic3 Pro+ es configura amb quatre càmeres: una de monocromàtica de 64MP, una d’ampla de 50MP, una d’ultraampla de 64MP de 126º i teleobjectiu de 64MP, cosa que permet fer fotos sorprenents. La càmera panoràmica de 50 MP compta amb un sensor de color ultra gran d’1/1,28 polzades, juntament amb la funcionalitat d’AutoFocus Full Pixel Octa Phase Detection (PD), que permet capturar objectes en moviment amb un enfocament precís, i un elevat nivell de detall. El teleobjectiu de 64 MP presenta un zoom òptic de 3,5 i un zoom òptic de fins a 100 X, cosa que permet prendre imatges d’alta qualitat des de molt lluny. Amb el recolzament d’un estabilitzador òptic d’imatge (OIS), els usuaris poden captar instantànies clares, fins i tot sense trípode. L’objectiu ultra gran angular de 64MP i 126°, juntament amb el de zoom òptic 7P, ofereix la càmera panoràmica amb més resolució de la marca, per a un camp de visió ampli amb una distorsió de la perspectiva minimitzada que mostra perfectament edificis i llocs emblemàtics sencers amb claredat. En les preses macro, els usuaris poden capturar detalls a tan sols 2,5 cm.

Més capacitats

La sèrie Magic3 integra la característica IMAX ENHANCED amb efectes cinematogràfics habilitats per IA per permetre solucions de color propis dels rodatges professionals. Presenta capacitats de vídeo LUT (Look Up Table) de qualitat cinematogràfica i Magic Log utilitzats habitualment per gravar pel·lícules professionals, i que en l’ús domèstic fan possible obtenir vídeos amb tons cinematogràfics i efectes visuals amb claredat HDR. Les LUTs ajuden a crear colors aptes per a la gran pantalla. Per aprofitar al màxim aquestes capacitats, la marca s’ha associat amb el prestigiós colorista de Hollywood, Bryan Mamahan, per treballar conjuntament amb vuit LUTs exclusives inspirades en llargmetratges clàssics. Aprofitant el poder de l’IA, la sèrie recomana la LUT en funció de l’entorn de gravació, a més els nous dispositius són capaços de capturar continguts 4K HDR i compta amb tres micròfons omnidireccionals per a la captura d’àudio.

Processador potent

La sèrie ve equipada amb la plataforma mòbil Snapdragon 888 Plus 5G, sent Honor un dels primers fabricants d’equips (OEM) a llançar un smartphone amb l’esmentada plataforma. En comparació amb l’Snapdragon 888, el nou chipset aporta millores en termes de CPU i computació d’IA. Millora la potència de computació fins a 32 TOPS i augmenta el rendiment d’IA en un 20%. Per complementar el sistema, Magic3 compta amb el sistema operatiu Turbo X, que s’ha transferit per primera vegada al chipset de la sèrie Snapdragon 8. Conté un motor de baixa latència i un motor de memòria intel·ligent, que milloren la fluïdesa, l’obsolescència i permeten més aplicacions actives en segon pla. Dissenyada per potenciar el rendiment per a gaming, incorpora la tecnologia d’acceleració gràfica GPU Turbo X, que aplica optimitzacions que redueixen el consum d’energia i milloren el rendiment. Juntament amb la primera tecnologia de grafè hexagonal superconductor, es redueixen les temperatures, cosa que ofereix una experiència de joc més estable i còmoda.

Gràcies a LINK Turbo X, una tecnologia de desenvolupament propi, la sèrie Honor Magic3 combina amb èxit les xarxes wifi i mòbil per oferir una velocitat de descàrrega màxima de 6,1 Gbps, la més gran de descàrrega disponible en un smartphone en l’actualitat.

Bateria de llarga durada

Compta amb una bateria de 4600mAh, que suporta SuperCharge a 66W, o SuperCharge Wireless a 50W. El Magic3 Pro i el Magic3 Pro+ també poden utilitzar-se com a font d’energia per carregar altres dispositius amb la càrrega inversa sense fil.

Funcionalitats de privacitat

Els terminals estan equipats amb capacitats de seguretat millorades, com la càmera frontal 3D ToF i el desbloqueig facial 3D Face ID, que asseguren un òptim nivell de seguretat a l’utilitzar el reconeixement facial per accedir a l’smartphone. També s’han optimitzat diversos ajustos per aconseguir una experiència intel·ligent en diferents situacions. Les actualitzacions intel·ligents inclouen l’experiència UX, viatges, seguretat i privacitat intel·ligents i treball mòbil, entre d’altres.

Preu i disponibilitat

Magic3 està disponible a partir de 899 euros, en els tons Golden Hour i Blue Hour, fabricats en pell sintètica, a més d’en negre i blanc. El Magic3 Pro, a partir de 1.099 euros, en Golden Hour (daurat), negre i blanc, mentre que el Magic3 Pro+, a partir de 1.499 euros, està disponible en Ceramic Black i Ceramic White, oferint una estètica d’alta gamma.