Els estafadors de les aplicacions de cites suposen un obstacle per a les persones que desitgen utilitzar aquests serveis i aproximadament un 46 per cent del públic, no les utilitza per aquest motiu, segons una enquesta de Kaspersky.

La companyia de ciberseguretat explora el paper de les aplicacions de cites i l’estat actual de la tecnologia i les relacions en el seu últim estudi, a partir de les respostes de 18.000 persones a 27 països, inclòs Espanya, tant d’usuaris actuals d’aquestes ‘apps’ com dels que les han utilitzat en el passat.

Milions de persones utilitzen les aplicacions de cites ‘online’ o xarxes socials per trobar parella. Però en comptes de trobar l’amor, moltes es troben amb un estafador que intenta enganyar-les per treure’ls diners.

D’acord amb les conclusions de l’estudi, el 27 per cent dels espanyols enquestats no confia en general en les persones de les aplicacions de cites. No obstant això, només el 12 per cent va ser objectiu dels ciberdelinqüents, i el 30 per cent dels que van anar contactats pels estafadors va aconseguir evitar un atac.

Tot i això, el temor de ser estafat porta el 46 per cent dels espanyols enquestats a no utilitzar aquest tipus d’aplicació, com informa la companyia de ciberseguretat en un comunicat.

Els fraus més habituals

Des de Kaspersky indiquen que els estafadors se senten atrets pels serveis de cites perquè saben que els usuaris d’aquestes plataformes busquen una connexió personal i miren d’aprofitar-se’n.

Els espanyols enquestats situen el ‘catfishing’, o ús d’un compte de perfil fals, (52%), els enllaços o fitxers adjunts maliciosos (17%) o el robatori d’identitat (14%) entre els fraus més habituals trobats en les aplicacions de cites.

Els usuaris que van aconseguir evitar un atac van ser capaços d’identificar un estafador per un perfil sospitós que semblava fals (50%), es van mostrar extremadament acurats i mai van enviar diners mitjançant ‘apps’ de cites (42%) o van posar especial atenció als missatges sospitosos (48%). Gairebé una cinquena part (18%) dels enquestats va començar a sospitar quan l’estafador es va negar a concertar una videotrucada.

La falta de privacitat també és un problema greu per a les aplicacions de cites. Al 33 per cent dels enquestats espanyols els preocupa que les seves dades personals circulin per internet. A més, el 20 per cent va reconèixer haver eliminat els serveis de cites perquè volia que la seva informació personal fos més privada.

L’investigador de seguretat de Kaspersky David Jacoby afirma que «estar atent a alguns senyals pot ajudar a estar alerta i prestar atenció al comportament de la parella digital». Seria el cas, per exemple, que l’altra persona demani diners o dades personals durant el primer o segon dia de cites en línia.

Per evitar els estafadors, des de Kaspersky recomanen comprovar dues vegades la configuració de privacitat dels comptes de xarxes socials i aplicacions de cites per assegurar que la informació sensible, com la direcció o lloc de treball, no es faci pública.

El robatori d’informació personal i privada pot donar lloc al ‘doxing’, és a dir, la publicació d’informació privada a internet sobre un individu o una organització, generalment per tal d’intimidar, humiliar o amenaçar.

La companyia assenyala que és possible reduir el risc de ‘doxing’ realitzant una petita comprovació: buscar-se a Google un mateix. «Imagina que mires de buscar informació sobre tu i mira el que pots trobar. Existeix la possibilitat que et sorprengui la informació que trobis», apunten.

També recomanen no compartir el número de telèfon, i en el seu lloc utilitzar les plataformes de missatges integrades a les aplicacions de cites.