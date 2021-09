‘Forspoken’, inicialment anunciat sota el nom provisional ‘Project Athia’, és actualment un dels projectes en desenvolupament més interessants dins dels dominis de Square Enix. Amb motiu del PlayStation Showcase, l’editora i desenvolupadora japonesa ha confirmat alguns aspectes rellevants de la producció. Per exemple, que es llançarà a PC i PS5 en el transcurs de la primavera del 2022. Tampoc ha faltat el pertinent tràiler amb informació sobre la història i aspectes jugables del projecte que combina elements d’acció RPG.

Aquí toca assumir el paper de Fey, una jove dura i intel·ligent, que ha aconseguit tirar endavant malgrat una dura infància a Nova York. Ara que complirà 21 anys, la seva vida canvia sobtadament quan es veu teletransportada màgicament a Athia, una terra en la qual les fantasies i els malsons són de veritat. Mentre es juga com a Frey, els jugadors hauran de controlar les seves capacitats màgiques per lluitar contra els monstres que habiten aquesta terra.

Guionista de ‘Rogue One’

En el seu intent per tornar a casa, també haurà d’enfrontar-se a les destructives i recargolades matriarques que dominen Athia. La història ha anat a càrrec de Gary Whitta de ‘Rogue One’, Amy Hennig de la franquícia ‘Uncharted’, Allison Rymer i Todd Stashwick. La banda sonora comptarà amb Bear McCreary i Garry Schyman, que també firmen respectivament les partitures de ‘God Of War’ i de Bioxoc.

«Qualitat gràfica inigualable»

Quant al sector tècnic, ‘Forspoken’ explotarà el Luminous Engine de Square Enix, amb el que estudi promet «un món obert caracteritzat per una qualitat gràfica inigualable». Una declaració d’intencions una mica arriscada, ja que el tràiler mostra algunes variacions en termes d’efectes, entorns, modelatges i personatges respecte als anteriors vídeos promocionals. Igual de cert és que el joc encara es troba en fase de desenvolupament, per la qual cosa sembla precipitat considerar aquests aspectes d’una producció, que continua sumant intrigats jugadors. A més del vídeo també s’ha revelat que es comercialitzarà entre el març i el juny del 2022. No es tracta d’una data definitiva, però almenys ens serveix per orientar-nos sobre l’estat real del desenvolupament.