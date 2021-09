Facebook és conscient que Instagram és una xarxa social «tòxica» que perjudica els joves, especialment les adolescents. Ho admet en una sèrie de documents interns als quals ha tingut accés el diari ‘The Wall Street Journal’. L’article relata, per exemple, que en una reunió interna de la companyia de Mark Zuckerberg el 2019, es va admetre que Instagram «empitjora la relació amb el seu cos en un de cada tres adolescents». Un altre estudi en mans de l’empresa realitzat a adolescents dels EUA i el Regne Unit conclou que els adolescents atribueixen a Instagram «nivells creixents d’ansietat i depressió». Un altre informe, del març del 2020, assenyala que «un 32% de les noies diuen que quan se senten malament amb el seu cos, Instagram els fa sentir pitjor».

Els documents interns que maneja Facebook recullen que més del 40% de les joves que es veien poc atractives van començar a sentir-se així a Instagram. L’informe apunta que, malgrat aquests sentiments, les adolescents no deixen necessàriament d’utilitzar la xarxa. O ho volen fer, però no es veuen capaces de fer-ho. L’edat legal d’accés a Instagram és 13 anys, però fa uns mesos es va plantejar la possibilitat de crear un Instagram per a nens.

Pla d’acció d’Instagram

La firma de Zuckerberg ja ha reaccionat davant la publicació d’aquesta informació del WSJ. En un comunicat, ha explicat que Instagram planeja motivar els seus usuaris que no només vegin contingut que promou l’arquetip del cos femení prim i atlètic. «Estem treballant cada vegada més en les comparacions (del seu cos amb el dels altres) i la imatge negativa del cos», apunta Facebook. La plataforma diu que està pensant a com abordar el fet que «la gent es concentra en aquest tipus d’imatges».

Per la seva banda, Karina Newton, directora de relacions públiques d’Instagram, ha qüestionat l’article del ‘Wall Street Journal’: «L’article se centra en les troballes d’estudis limitats i els presenta en una mala posició», ha dit. No obstant, ha assegurat que la xarxa assumeix «el compromís per comprendre aquests temes complexos».

Newton ha volgut assenyalar que les xarxes socials no són bones ni dolentes en si mateixes, que la seva influència varia d’un dia per l’altre i que no necessàriament engloba els problemes socials de la vida real. Confia que la idea d’Instagram d’impulsar un sistema d’incentius per veure contingut que «inspiri i exalti» els usuaris joves ajudi que «canviï aquesta part de la cultura d’Instagram que es tracta d’aparences».

Són moltes les associacions, experts i autoritats que fa anys que adverteixen sobre els perills per als joves que suposen Instagram, TikTok, YouTube, etc. «La investigació mostra una correlació entre l’ús de les xarxes socials i l’augment de l’angoixa psicològica amb el comportament suïcida entre els joves», van argumentar fiscals de 44 estats dels Estats Units en una carta enviada el maig passat a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Van citar estudis que mostraven els danys de la comparació constant entre parells, com trastorns alimentaris (anorèxia, bulímia), i li van demanar a Zuckerberg que abandonés la idea de crear una versió d’Instagram per a menors de 13 anys.