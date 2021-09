Cúbico, el capítol 2 de la temporada 8 de Fortnite ja es troba disponible. En aquest capítol, els jugadors s’hauran d’enfrontar als cubs, unes criatures mudes, però dotades d’una consciència maligna i que tenen planejats uns plans cruels per a l’illa.

En aquesta ocasió, la comunitat s’endinsarà a El Paralelo, una realitat fosca i plena de monstres a causa de les anomalies paral·leles escampades per tota l’illa pels cubs. Així que no perdis temps i comença el més aviat possible a derrotar els enemics, a canvi, rebràs com a recompensa les poderoses armes: fusell paral·lel i la ‘minigun’ paral·lela. A més, es podran millorar les armes a través de les parts de monstres del cub.

A cada partida, veuràs una nova ubicació atrapada per El Paralelo o et trobaràs amb les seves anomalies, uns portals que t’arrossegaran si t’hi acostes massa. Una vegada a dins, derrota onades de monstres del cub per obtenir armes paral·leles i ingredients de fabricació especials. En aquest estrany món, les regles són diferents: la gravetat és molt baixa i no es pot construir.

En aquesta temporada, els jugadors han de sumar esforços que contribueixin a guanyar la guerra. Per a això se’ls presentarà un munt d’oportunitats al llarg de la temporada, per començar, podran donar barres als llocs de construcció per construir torretes. Més endavant, es podrà triar quines noves armes desenvolupar, quines s’alliberaran i molt més.

Al derrotar els monstres del cub, obriràs cofres paral·lels per aconseguir armes d’aquest món. Podràs infligir dany addicional si les puges de nivell perquè arribin al seu màxim potencial, de manera que millora-les amb peces dels monstres del cub i utilitza-les per aconseguir la victòria magistral.

Així que transcorrin les setmanes, apareixeran personatges a l’illa que atorgaran targetes perforades plenes de missions. Per començar, caldrà ajudar Jonesy Oscuro a revelar els secrets de les instal·lacions de Kevolution i Charlotte en la seva investigació sobre l’OI. A més, també es podran completar missions en companyia del nostre esquadró gràcies a les missions en grup, on es compartiran les recompenses amb els altres membres de l’equip.