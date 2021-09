L'ús de dispositius connectats a Internet per part de menors d'edat no ha deixat de créixer durant els últims anys i, amb ell, la preocupació de pares i tutors. Per a donar-los suport en aquesta difícil tasca, ESET, companyia pionera en protecció antivirus i experta en ciberseguretat, ofereix una sèrie de recomanacions que permetran reduir al màxim la possibilitat que els nens es vegin afectats per aquestes amenaces, aplicant eines i procediments que milloren la seguretat dels seus dispositius mòbils.

Telèfons intel·ligents, companys de confiança dels nens

Amb l'inici del nou curs i de tornada a les aules, els nens tornaran als col·legis acompanyats dels seus mòbils, ja sigui per a compartir anotacions, jugar o participar en nous reptes en les xarxes socials, o fins i tot utilitzar-los per a assistir a les classes que s'imparteixen en línia.

No obstant això, si els pares no estan pendents de l'activitat dels seus fills en els seus dispositius mòbils intel·ligents, és probable que els nens perdin la concentració i es desviïn dels estudis amb activitats que els resultin més entretingudes. A més, els responsables dels menors no poden oblidar les ciberamenaces que estan sempre presents a Internet, des del ciberassetjament fins a les estafes o els depredadors infantils.

Normes bàsiques per a la seguretat en l'ús de mòbils

Afortunadament, hi ha maneres de reduir les possibilitats que es produeixin qualsevol d'aquests escenaris i amenaces, aplicant una sèrie d'eines i procediments de seguretat en els mòbils, algunes de les quals es detallen a continuació:

- La importància de les contrasenyes: Les contrasenyes segures són la primera línia de defensa que evitarà que qualsevol persona externa accedeixi a les valuoses dades dels menors, emmagatzemades en les seves aplicacions mòbils. Aquestes contrasenyes han de ser sòlides i segures, per la qual cosa en la seva configuració s'han d'aplicar les millors pràctiques de creació de contrasenyes.

La quantitat de credencials d'accés necessàries per a utilitzar diversos serveis i aplicacions tendeix a acumular-se, per la qual cosa també seria útil recórrer a un gestor de contrasenyes; això farà que tot el procés sigui més fàcil i que els menors no hagin d'escriure-les manualment cada vegada que vulguin navegar per les aplicacions del seu telèfon intel·ligent.

- Establir un bloqueig de pantalla efectiu per a accedir al mòbil. Encara que es tracti d'una cosa òbvia, segueixen sense utilitzar-ho fins i tot les persones grans. Igual que les contrasenyes, els bloquejos impedeixen l'accés de qualsevol persona al dispositiu i aquest hauria de ser el primer procediment a realitzar amb un menor, una vegada que aquest tingui el seu primer telèfon intel·ligent. Sobretot, perquè, si el seu telèfon intel·ligent es deixa desatès i sense la deguda seguretat, algú pot furgar en els seus missatges privats, i fins i tot pot fer circular el contingut per l'escola i el material podria utilitzar-se per al ciberassetjament.

Existeixen múltiples opcions de bloqueig, des de codis d'accés i bloquejos de patrons fins a bloquejos biomètrics. En la primera opció, s'aconsella crear un codi d'accés alfanumèric fort, però millor encara: les diferents opcions de bloqueig han d'utilitzar-se en conjunt, triant sempre una combinació de característiques de bloqueig, en lloc d'optar per una sola. Una combinació òptima seria utilitzar dos factors d'autenticació diferents, com un bloqueig biomètric i un codi d'accés.

- Dotar-se de les solucions de seguretat adequades: El següent pas hauria de ser protegir els telèfons intel·ligents dels fills amb una solució de seguretat de confiança. Això pot protegir-los de la majoria dels tipus d'amenaces existents en línia, inclosos els enllaços dubtosos d'una font desconeguda que podrien redirigir-los a un lloc web maliciós que infecti els seus dispositius amb malware, o enganyar-los perquè lliurin les seves credencials. Els nens acostumen a ser especialment ingenus, per la qual cosa un programari de seguretat de confiança pot ajudar els pares i tutors a estar tranquils, sabent que els seus fills estan ben protegits.

- Punts a tenir en compte en l'ús del Control Parental: Encara que alguns pares mostren desconeixement, indiferència i fins i tot reneguen de l'obligació d'ajudar als seus fills a bregar amb els riscos d'Internet, per no sentir-se preparats per a això, uns altres opten per una aproximació més proactiva, mitjançant la instal·lació de programes de control parental i el monitoratge de l'activitat del menor en xarxes socials. Això podria semblar la solució definitiva per a molts progenitors, però també planteja dubtes jurídics. A més, en cas de no realitzar-se correctament pot ser "pitjor el remei que la malaltia".

Es tracta d'unes eines que proporcionen informació molt útil sobre els hàbits d'ús del menor, ja que permeten veure quines webs visita, quines aplicacions utilitza més sovint i fins i tot, amb qui conversa. Tanmateix, això ha de fer-se complint la legalitat vigent que estableix que, per a majors de 14 anys, s'ha de comptar amb el consentiment del menor, si no volem enfrontar-nos a possibles conseqüències penals.

Per aquest motiu, les aplicacions de control parental s'han d'utilitzar adequadament, informant sempre al menor del seu ús i aprofitant la informació que proporcionen per a entaular converses que ajudin al seu desenvolupament i que responguin a les seves inquietuds.

En el mercat existeixen diferents solucions de ciberseguretat específiques, com ESET Parental Control per a Android, amb el qual els pares poden ajudar els seus fills a navegar amb responsabilitat, administrar les aplicacions i llocs web que visiten, i decidir què és el millor per a ells. Amb aquest aplicatiu, així mateix, els pares poden veure on estan els seus fills en cada moment i enviar-los missatges que apareixeran directament en les pantalles dels seus dispositius.