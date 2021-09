L'equip del projecte Mosquito Alert ha desenvolupat el primer mapa de risc diari de trobar un mosquit tigre a la Catalunya Central. Es tracta d'un sistema digital, únic al món, que informa en temps real i a una escala de 20 metres sobre la probabilitat que un mosquit i una persona es trobin o interaccionin aquell dia. L'eina també permet fer una predicció d'aquest risc a set dies vista. La creació del mapa forma part d'un projecte de recerca liderat pel CREAF que compta amb la participació de l'UPF, l'empresa IRIDEON i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). La finalitat de l'estudi és incorporar el model predictiu a la gestió de mosquits de la ciutat i contribuir a la millora del control d'aquests insectes a la ciutat.

El risc de trobada es calcula a partir d'un model matemàtic que es nodreix de dades procedents de diferents fonts a temps real. Per una banda, la informació obtinguda a través de la ciència ciutadana de Mosquito Alert, i per altra, aquella que s'obté a partir de la xarxa de trampes intel·ligents i tradicionals distribuïdes per la ciutat. Posteriorment, el model afina aquest risc incorporant altres factors com la informació sobre el tipus de paisatge urbà a Barcelona, dades sociodemogràfiques sobre la densitat de població i el seu poder adquisitiu, i dades climàtiques, com la temperatura, humitat relativa i vent, que condicionen l'activitat dels mosquits.

Tal com explica Frederic Bartumeus, investigador ICREA al CEAB-CSIC i al CREAF i codirector de Mosquito Alert, les noves tecnologies i la participació ciutadana han permès desenvolupar "una eina pràctica" que permet anticipar-se i actuar de forma molt més "dinàmica i efectiva" en punts calents d'activitat de mosquits.

El mapa desenvolupat per l'equip de Mosquito Alert es troba en fase de prova com a eina de gestió del mosquit tigre per part l'ASPB. Tot i això, l'equip del projecte està treballant per implementar els models en un àmbit geogràfic més gran que arribi, en una primera fase a cobrir tota Catalunya, i més endavant, a Espanya. La idea és exportar aquest sistema a altres ciutats del món i convertir el mapa en una eina útil en la gestió del mosquit tigre.