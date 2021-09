Youtube reforça les seves polítiques internes per prohibir tot el contingut antivacunes. La plataforma digital més gran de vídeo del món ja bloquejava aquelles teories de la conspiració que neguen l’existència de la pandèmia del coronavirus o que asseguren que es tracta d’un pla malèfic per controlar la població mundial, però ara amplia aquesta penalització al contingut anticientífic que afecta altres malalties.

«Eliminarem els continguts que al·leguin falsament que les vacunes aprovades són perilloses o causen efectes crònics en la salut, que afirmin que no redueixen la transmissió o contracció de malalties o que continguin informació errònia sobre el contingut de les vacunes», ha explicat Google, propietària de Youtube, en un comunicat.

La plataforma penalitzarà desinformació sobre vacunes aprovades i confirmades com segures per les autoritats sanitàries i per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Entre els vídeos afectats hi ha aquells que defensen, sense cap suport científic, que les vacunes causen autisme, càncer o infertilitat. L’enduriment de les mesures de Youtube també podria afectar les mentides sobre altres malalties més antigues com l’hepatitis B o la rubèola. Youtube continuarà permetent els vídeos de divulgació i discussió científica.

Un problema en auge

Amplificades pels algoritmes de la plataforma i pel suport de polítics com Jair Bolsonaro, aquest tipus de notícies falses han proliferat descontroladament a la xarxa durant els últims anys fins a convertir-se en dogmes per a una part de la població. Tot i que el moviment antivacunes ha sigut i continua sent ideològicament transversal –des de posicions esquerranes a llibertàries–, formacions d’extrema dreta de tot el planeta estan intentant capitalitzar aquesta protesta per guanyar vots. I a diversos països això s’està traduint en un augment de la violència de carrer contra periodistes i científics.

Aquesta problemàtica està accentuant la pressió sobre els gegants tecnològics perquè moderin millor el contingut que circula en els seus espais digitals. Youtube ha assegurat haver eliminat més de 130 vídeos antivacunes l’últim any i més d’un milión que violen les seves polítiques d’informació sobre el coronavirus. Facebook i Twitter també han activat mecanismes per frenar la propagació de conspiracions antivacunes. No obstant, els crítics assenyalen que l’acció d’aquestes plataformes no és suficient davant una allau de desinformació que no cessa.