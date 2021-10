Swappie arriba al mercat espanyol com una de les principals empreses distribuïdores de telèfons de segona mà, especialment d'iPhones recondicionats. Fa pocs dies la companyia va arribar al nostre mercat espanyol, aprofitant una tendència que avui dia sembla imparable: la venda de productes recondicionats. En la seva carta de presentació afirma que el seu objectiu és eliminar les dificultats i dubtes que normalment s’associen a la compra de smartphones recondicionats, i proporcionar a l’usuari la seguretat de tenir a les seves mans un iPhone recondicionat de qualitat i amb plenes garanties.

Un curiós naixement

La companyia va néixer el 2016 a partir d’una mala experiència en la compra ‘online’ d’un smartphone de segona mà. El fundador i director general de la companyia, Sami Marttinen, va ser enganyat per un estafador i, després de comprovar que no era l’única víctima del frau, es va proposar crear una alternativa més segura i còmoda per a la compra a través d’internet. El que va començar com una petita empresa finlandesa formada per dues persones, ha crescut fins a convertir-se en un equip d’uns 900 treballadors de 50 països diferents.

Activitat al mercat

Avui opera a 15 països europeus, compta amb més de 800.000 clients i un finançament de gairebé 40 milions d’euros que farà servir per continuar amb la seva expansió internacional. Va ser al 2020 quan va experimentar el seu creixement més gran fins ara, amb unes vendes de 97 milions d’euros, davant els 31 milions de l’any anterior.

Procés de posada a la venda

Swappie s’encarrega de comprar els dispositius i els seus tècnics els recondicionen d’acord amb els estàndards fixats per la mateixa companyia. Les reparacions arriben fins al nivell de la placa base, cosa que permet reparar mòbils amb què altres empreses no es comprometrien. Finalment, els telèfons es posen a la venda a la botiga ‘online’ amb una descripció del seu estat.

«Tots els telèfons passen per un control de qualitat que inclou una prova tècnica de 52 passos abans de posar-se a la venda», afirma Sami Marttinen, i «el client obté una garantia de 24 mesos que cobreix més que els models nous».

Un mercat amb ampli potencial

El mercat dels smartphones a Europa ascendeix, segons dades proporcionades per Swappie a 100.000 milions d’euros, i els telèfons utilitzats o recondicionats superen els 10.000 milions. Atès que només es venen el 25% dels telèfons de segona mà, aquest mercat té previsiblement un enorme potencial de creixement.

«Esperem que la demanda de telèfons recondicionats d’alta qualitat augmenti significativament a mesura que els consumidors es familiaritzin més amb aquesta categoria de productes i siguin més conscients de l’impacte que l’elecció del seu dispositiu pot tenir en el medi ambient», apunta el director general de la companyia.