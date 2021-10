El Juego del Calamar lidera la llista de les sèries més reproduïdes en l'últim més a molts països, entre els quals hi ha Espanya. Aquesta producció sud-coreana, dirigida per Hwang Dong-hyuk, i la seva peculiar trama distòpica l'ha convertit en una de les estrenes més sonades d'aquest 2021.

En, la primera i única temporada -fins al moment- relata com centenars de persones amb problemes econòmics i reben una estranya proposta per competir en jocs infantils a canvi de diners. El premi és irresistible, però res és gratuït.

Segur que n'has sentit a parlar, o com a mínim, has vist algun mem a les xarxes socials, però per si no t'has decidit a veure-la encara, et donem cinc raons per les quals no te la pots perdre.

Et traslladarà a la infància

Encara que pugui semblar-te que una sèrie feta a Corea del Sud no pugui tenir punts en comú amb la teva infància, en té. El joc del Pica paret (llum vermella, llum verd a la sèrie) o el fet de jugar amb bales són més internacionals del que sembla. La producció sud-coreana reprodueix aquests jocs i et traslladarà a les tardes jugant al parc o al carrer després de l'escola. Aquesta part més infantil es complementa amb algunes escenes violentes -i bastant explícites- o fosques que creen un còctel de sensacions que no et deixarà indiferent.

Té una trama d'infart

Si t'agraden les sèries que et mantenen en tensió fins al final del capítol, Juego del Calamar és l'adequada per tu. Un film que es basa en una competència per sobreviure i guanyar un suculent premi no podia no tenir girs de guió o suspens en cada història que s'explica. A més a més, els episodis es digereixen bé i t'enganxen, per la qual cosa és una producció que pots acabar en un parell de dies.

Els personatges t'atraparan

No és la primera producció de Netflix que ho assoleix, però aconsegueix que el públic empatitzi amb gran part dels personatges. Com ja passa a altres sèries de la plataforma, com en el cas de Narcos, el director mostra el costat més humà de personatges que en algun moment no han actuat de la forma més lícita. Els seus actes queden en segon pla i vius les seves històries personals d'una forma molt especial.

Coneixeràs la recepta de galetes que ho està petant

Ja sigui en forma de triangle, d'estrella, de cercle o de paraigües, les galetes Dalgona s'han fet virals. Sucre i bicarbonat, és l'únic que necessites per fer aquesta galeta tradicional de Corea del Sud. Ja hi ha centenars de tutorials com aquest que t'ensenyen a fer-la.

Entendràs part dels mems virals

Si últimament no entens alguns dels mems més compartits a les xarxes socials, és, probablement, per què no has vist El Joc del Calamar. Un cop hagis vist la sèrie, entendràs tweets com el següent: