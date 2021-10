Un ataca informàtic deixa aquest dilluns al matí els serveis interns de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sense servei. Segons han detallat fonts del centre a l'ACN, no ha transcendit l'origen de l'anomalia, i durant aquets matí els responsables de sistemes i del rectorat treballen per detectar-la. Ara per ara no funciona cap dels portals corporatius i s'ha anul·lat l'accés a la xarxa des de les facultats i altres equipaments universitaris, si bé no s'han vist afectats altres sistemes com els punts de control d'accés, entre d'altres. El centre informa els usuaris a través dels perfils a les xarxes socials, en què es recomana desconnectar tots els serveis vinculats a la UAB, inclòs el núvol, per evitar que la infecció s'estengui.

A més, es demana que si algun usuari ha rebut un fitxer anomenat http:\/\/Readme.READ i que s'ha desat a l'escriptori, així com fitxers amb extensió .uab, s'apaguin els ordinadors i s'avisi al servei informàtic.