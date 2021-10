L'streamer manresà Norman López prepara per a aquest dimecres un directe pioner en l'àmbit de la realitat virtual. El creador de contingut farà un directe on els espectadors podran veure amb els seus propis ulls com viu el creador de continguts en català la realitat virtual, a més de veure a cos sencer els moviments del Norman.

A través de diferents videojocs, el creador de continguts en català acostarà la realitat virtual als seus usuaris. Les instal·lacions d'AFK Virtual Events, a Sant Joan de Vilatorrada, es convertiran en un plató per acollir el directe, que és pioner en aquest aspecte arreu del territori català. Un esdeveniment que serà el primer d'una sèrie que regularment unirà l'streamer i l'empresa de realitat virtual.

Norman López, "LopezNorman44" a les xarxes, és l'streamer en català amb més seguidors i visualitzacions a la plataforma Twitch, on compta amb més de 7000 seguidors i 15.000 a TikTok. A Twitch és on sobretot centra la major part del seu contingut, amb directes pràcticament diàriament de videojocs, entrevistes i on també condueix el programa "A les penes punyalades", amb Carles Jódar. Norman López és comunicador a la cooperativa GediMedia on realitza les retransmissions del BAXI Manresa per a Ràdio Manresa. També és tècnic d'streamings d'actes i és periodista.