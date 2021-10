L’aplicació WhatsApp té instal·lats uns ‘stickers’ de sèrie i, a més, se’n poden descarregar uns altres des de diferents aplicacions o, fins i tot, crear-ne de propis. De cara al 31 d’octubre, el dia de Halloween o Tots Sants (1 de novembre), l’aplicació de missatgeria instantània per excel·lència està preparant una sèrie d’‘stickers’ per poder celebrar la festivitat amb les icones més divertides, a part de l’habitual carbassa i el vampir o el zombi de torn, que ja són fixos a WhatsApp. Però si el que vols és aconseguir dissenys o dibuixos externs a WhatsApp, també es pot fer.

Aparells Android

Si el sistema operatiu del teu mòbil és Android, has d'anar a la Play Store i buscar dues aplicacions:

La primera es titula Stickers for WA – Halloween. Després de descarregar-la, tindràs enganxines fantasmagòriques per donar i per vendre.

La segona aplicació és Sticker Maker, que et permetrà afegir les imatges descarregades amb l'app anterior a WhatsApp sense dificultat.

Aparells iOS

A iOS, hi ha dues aplicacions gratuïtes que pots utilitzar: Halloween Stickers i Halloween Emoji Memoji Maker, aquesta segona, per crear els teus propis ‘stickers’ a partir de fotos o imatges.