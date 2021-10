Els stickers són dibuixos, il·lustracions i fotos que pots afegir a una conversa de Whatsapp per personalitzar de manera única els teus missatges.

Per defecte, el mòbil té instal·lats ‘stickers’ que trobes quan, des de Whatsapp, et poses a la casella d’escriure un whatsapp i vas a la casella de la careta, com si anessis a enviar una icona.

Des d’allà, vas al que sembla un adhesiu (‘sticker’, en anglès) amb la vora inferior aixecada. I et surten unes tassetes en diferents situacions, imitant els estats dels ‘emojis’.

Però també pots descarregar-te’n de nous prement la tecla ‘+’ que et dirigeix a una botiga virtual de ‘stickers’ on pots elegir paquets de qualsevol temàtica i descarregar-te’ls de manera gratuïta.

També pots descarregar-te ‘stickers’ gratis des de la Play Store d’Android o l’App Store d’Apple. Són aplicacions que inclouen diferents paquets que podem descarregar, instal·lar i començar a utilitzar al telèfon una vegada que els tinguis baixats.

Mitjançant aplicacions

També pots trobar ‘stickers’ en aplicacions com ‘Sticker.ly’ (per a mòbils que utilitzen sistema Android), que et permetrà omplir les teves converses de ‘stickers’ i també crear-los tu mateix amb fotos o dibuixos.

Si ets d’iOS, pots descarregar-te des d’App Store Top Stickers. Però tant la botiga d’Apple com la d’Android disposen de múltiples aplicacions gratuïtes que no només et permeten disposar d’una biblioteca de ‘stickers’ bastant àmplia, sinó també, crear-ne de propis.

Una altra opció bastant senzilla i ràpida per obtenir ‘stickers’ és trobar algú que te’ls enviï per Whatsapp. I, una vegada ho faci, mantenir premut el que t’agrada i prémer l’estrella perquè te’l posi a ‘preferits’, si ets d’Android. Si ets d’iOS, quan premis et sortirà una opció que és ‘Afegir a preferits’.

Quan accedeixis a la carpeta de ‘stickers’, tant si tens Android com si ets d’iOS, busca l’estrella, que t’haurà emmagatzemat els que hagis marcat com a preferits.