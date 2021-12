Amb l'arribada del desembre, ja és una tradició compartir a les xarxes socials l''Spotify Wrapped 2021'. Es tracta d'un resum que la plataforma de reproducció de música Spotify prepara segons els continguts que més has escoltat durant l'any. Així, podràs conèixer quines han sigut les cançons o podcasts que més has repetit o quin ha sigut el teu artista preferit del 2021.

Si encara no saps com veure el teu 'Wrapped 2021', t'expliquem com fer-ho.

Entra a la plataforma

Per gaudir d'aquesta experiència, ho has de fer des del teu mòbil, ja que no es pot veure des d'altres dispositius.

Obre el següent enllaç: https://www.spotify.com/es/wrapped/ Selecciona l'opció "Escolta aquí el teu resum de l'any" Un cop accedeixis a l'aplicació, selecciona l'opció "Què has escoltat aquest 2021?"

Gaudeix del teu resum anual

En format d'històries, Spotify et farà un resum dels continguts que més has escoltat. Entre ells, et mostrarà quants minuts de música has consumit, quins artistes has freqüentat més i un rànquing de les cançons que més has repetit. Un cop hagis vist el teu 'Wrapped', Spotify et donarà l'opció de compartir una imatge que resumeix el teu contingut preferit d'aquest 2021.

Guarda la teva llista

Un cop hagis vist el resum anual, Spotify crea automàticament un llistat amb les teves cançons preferides del 2021. Veuràs com aquesta s'incorpora automàticament al teu perfil. D'aquesta manera, podràs repetir les vegades que vulguis les cançons que més has gaudit aquest 2021.