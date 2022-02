Per primer cop en la seva història, Facebook perd usuaris diàriament. En l'últim trimestre del 2021, el gegant de les xarxes socials va registrar un descens de fins a 500.000 usuaris, cosa que ha comportat el seu primer retrocés des de la fundació de l'empresa el 2004, fa 17 anys. Amb tot, Facebook passa a tenir 1.929 milions d'usuaris diaris actius a tot el món, cosa que continua mantenint-la com la plataforma digital més popular del món. Encara que aquest descens pugui semblar petit en termes generals, la xifra certifica la preocupació de la companyia tecnològica nord-americana per un alentiment del seu creixement i els ingressos que obté per publicitat (el seu principal negoci), un problema que arrossega des de fa anys.

Aquest retrocés també està tenint un important efecte econòmic. La publicació d'aquests resultats va fer que les accions de Meta –l'empresa matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp– caiguessin fins a un 20%, restant de cop uns 200.000 milions de dòlars en la seva valoració de mercat. Aquesta caiguda en la borsa reflecteix la preocupació dels inversors de la companyia per l'estancament del seu principal negoci, les xarxes socials. I és que Facebook va perdre fins a un milió d'usuaris diaris a Amèrica del Nord, la regió on genera més ingressos per publicitat. Cada cop menys popular entre els joves L'octubre passat, Mark Zuckerberg va anunciar que la companyia que va fundar i dirigeix passava a dir-se Meta, en un esforç de gir estratègic per centrar-se en el desenvolupament d'entorns de realitat virtual i el que s'ha anomenat 'metavers', una idea encara difusa i en primera fase de construcció. La decisió va arribar en ple escàndol per les revelacions internes sobre l'impacte nociu que Facebook té en el debat públic i la salut mental dels joves. Tot i que l'anunci ha disparat l'atracció i inversió en aquests espais digitals, no ha solucionat la falta de popularitat de la plataforma entre els més joves –que prefereixen TikTok i Snapchat– ni la preocupació dels seus accionistes. Això no significa que Meta tingui problemes econòmics, sinó que pot haver tocat sostre. L'any passat l'empresa matriu de Facebook va obtenir gairebé 40.000 milions de dòlars en beneficis, la majoria provinents dels ingressos publicitaris obtinguts amb l'explotació de dades dels seus usuaris. La inversió en el projecte del metavers no és, de moment, tan rendible: RealityLabs, la divisió responsable de les ulleres de realitat augmentada o els cascos de realitat virtual Quest, va patir unes pèrdues de gairebé 8.000 milions de dòlars.