WhatsApp Web és una aplicació que s’utilitza per enviar missatges a través del servei de missatgeria des del navegador de l’ordinador. I també per rebre’ls. L’aplicació ‘online’ està disponible per als usuaris de tots els sistemes operatius de mòbil –Android, iOS, BlackBerry OS i Windows Phone–.

Tenir l’‘app’ accessible des de l’ordinador és fàcil: n’hi ha prou d’obtenir el codi QR i ‘llegir-lo’ amb el mòbil per sincronitzar-los. I com s’obté el codi QR? Doncs també és fàcil si se segueixen uns senzills passos: Obrir WhatsApp al mòbil. Sense entrar en cap conversa, anar a la configuració de WhatsApp, opció disponible seleccionant els tres punts verticals que surten a dalt a la dreta en el cas dels Android i des de ‘configuració’ (a baix a la dreta) en el cas dels iOS. Un cop aquí, es desplega l’opció ’Dispositius vinculats’. Anteriorment, aquesta opció es deia directament ‘WhatsApp Web’, però ha canviat la nomenclatura perquè ara WhatsApp es pot sincronitzar en diversos dispositius alhora. Després de seleccionar ‘Dispositius vinculats’, s’ha de clicar la barra verda o blava que diu ’Vincular un dispositiu’. Aquí apareix un lector de codi QR. Paral·lelament, a la barra de l’ordinador s’ha de posar l’URL de WhatsApp web (https://web.whatsapp.com/), on sortirà el codi QR que s’ha d’escanejar per vincular els dos aparells. S’ha de tenir en compte que ara WhatsApp, en la seva versió beta, pot estar sincronitzat en diferents dispositius, per la qual cosa no és necessari tenir sempre el mòbil connectat, ja que el teu compte de WhatsApp se sincronitzarà en diferents dispositius i es podrà utilitzar de forma independent. A més, el març passat l’aplicació ‘online’ va anunciar que permetria fer videotrucades des de l’ordinador, una opció que facilita el treball entre els professionals i permet veure millor la família i els amics, així com tenir les mans lliures durant la conversa.