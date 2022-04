La companyia Apple ha anunciat que la seva Conferència Mundial de Desenvolupadors (WWDC) tindrà lloc del 6 al 10 de juny en format online i serà gratuïta per a tots els desenvolupadors. Com ja és habitual en l’esdeveniment s’espera informació respecte a innovacions en iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS, a més de la possibilitat de contactes entre desenvolupadors i els enginyers d’Apple.

«L’objectiu de la WWDC sempre ha sigut oferir un punt de trobada on socialitzar i sentir-se part d’una comunitat», ha assenyalat Susan Prescott, vicepresidenta de Relacions amb Desenvolupadors Internacionals i Màrqueting per a Empreses i Educació a Apple. «La WWDC22 manté aquest principi i convida desenvolupadors de tot el món a unir-se per descobrir com fer realitat les seves millors idees i desafiar els límits del possible. Per a nosaltres és un plaer reunir els desenvolupadors, i esperem que tots els participants surtin reforçats de l’experiència».

En la WWDC22, la comunitat de desenvolupadors d’Apple, que ja compta amb més de 30 milions d’integrants, podrà obtenir formació i accedir a tecnologies i eines amb les quals fer realitat els seus projectes. A més dels anuncis que es faran durant la conferència i la presentació State of the Union, el programa de l’esdeveniment inclourà més sessions informatives, més laboratoris d’avantguarda, més sales digitals i més contingut localitzat per ampliar la projecció global de l’esdeveniment.

En paral·lel a la conferència virtual, Apple organitzarà un dia especial per a desenvolupadors i estudiants a Apple Park el 6 de juny per assistir a la keynote i els vídeos de State of the Union, juntament amb la comunitat ‘online’. L’espai serà limitat i es donarà informació per assistir al lloc per a desenvolupadors d’Apple i a l’app.

Per tercer any consecutiu, Apple desafiarà els estudiants de programació amb el Swift Student Challenge. Swift Playgrounds és una app per a l’iPad i el Mac que ensenya a programar amb Swift. Aquest any, els estudiants hauran de crear un projecte d’app a Swift Playgrounds de lliure elecció i enviar les seves creacions abans del 25 d’abril.