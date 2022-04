La Unió Europea (UE) avança en l’afany per regular les plataformes digitals. L’Europarlament i el Consell Europeu van assolir durant aquest dissabte a la matinada un acord per crear la <strong>Llei de Serveis Digitals</strong> (DSA, per les sigles en anglès), una mesura pionera que obligarà els gegants tecnològics amb més de 45 milions d’usuaris, com Google, Meta (Facebook), Apple o Amazon,a eliminar els continguts il·legals i frenar la desinformació o enfrontar-se a multes multimilionàries.

La nova regulació estableix que, en cas de no complir-ho, aquestes grans empreses que controlen internet es podrien sancionar amb multes de fins al 6% de la seva facturació global. En cas de violar les lleis de manera reiterada, Brussel·les fins i tot contempla la prohibició que aquestes companyies facin negoci en territori europeu. Els governs de la UE podran sol·licitar a aquestes xarxes socials l’eliminació de contingut il·legal, com aquell que promou el terrorisme, la incitació a l’odi, les estafes o l’abús de menors. Els usuaris també hauran de tenir la capacitat de denunciar aquests continguts de manera «fàcil i eficaç». Què és il·legal o no recaurà en les lleis de cada Estat membre.

A més, les plataformes hauran d’introduir noves estratègies per combatre la proliferació de la <strong>desinformación</strong>en els seus espais durant moments de crisi. Aquesta mesura s’ha reforçat després de la invasió militar d’Ucraïna llançada per Rússia.

Algoritmes transparents

La DSA va més enllà de perseguir el contingut il·legal en línia, i regula les grans plataformes en altres aspectes essencials. Així, s’obliga les empreses a ser més transparents sobre els algoritmes i la incidència. Una aplicació pràctica d’això serà obligar-les a explicar als usuaris com aquests sistemes determinen les recomanacions personalitzades que veiem quan entrem en espais com Instagram, Youtube o Twitter. La llei també afectarà serveis de missatgeria instantània com WhatsApp i mercats en línia com Amazon, que hauran de garantir que no es venen productes il·legals a les plataformes.

La llei limitarà l’extracció de dades dels ciutadans i es prohibeix la publicitat digital dirigida a nens o basada en dades sensibles dels usuaris com el sexe, la raça, la religió o les ideologies polítiques. Així mateix, també prohibirà les interfícies amb un disseny deliberadament enganyós o confús amb la voluntat d’induir els usuaris a prendre decisions com acceptar el rastreig de l’activitat en línia mitjançant ‘cookies’.

La DSA és la primera pota del mastodòntic pla legislatiu de la UE per regular les empreses tecnològiques de Silicon Valley. El mes passat, el Parlament Europeu i els Vint-i-set van arribar a un acord per impulsar la Llei de Mercats Digitals (DMA), un projecte que pretén posar límit als abusos monopolístics d’aquestes companyies i que les obligarà a transformar la manera en què operen.

¿Quan entra en vigor?

Amb aquesta i altres mesures, la UE està sent pionera en l’intent gegant de regular les plataformes digitals que condicionen diàriament la vida de milions de persones. Ara, l’acord ha de ser ratificat pel Consell Europeu, que s’espera que sigui un tràmit sense canvis substancials per al text legal. L’entrada en vigor de la nova normativa no serà immediata i, després de la ratificació, es posarà en marxa després de 15 mesos. Això significa que totes aquestes mesures entraran en vigor el 2024.