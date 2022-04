És la democratització dels guanys d’una companyia de videojocs, un nou model de negoci que beneficia també el client i, en definitiva, l’arribada del ‘gaming 3.0’. Primer va ser pagar per jugar; després, jugar gratis i pagar només per una arma, un vehicle o una vida extra dins d’un joc; i, ara, poder revendre allò comprat i fins i tot guanyar diners jugant. Així ho veu Games 4 a Living (G4AL), una plataforma nascuda dins de Nuclio –la fàbrica de ‘start-ups’ impulsada per l’inversor Carlos Blanco– i fundada per l’exdirector de l’estudi de King a Barcelona, Manel Sort, que, després d’anunciar fa unes setmanes que havia tancat una primera ronda de finançament d’1,2 milions d’euros, ha presentat aquest dimecres els racons de la seva proposta i el seu pla de futur.

G4AL és una plataforma que reunirà videojocs desenvolupats sobre tecnologia ‘blockchain’: aquells que incorporen maneres de guanyar diners mentre es juga. En el seu primer llançament, Elemental Raiders, un joc de combats per torns que arribarà al mercat a finals de juny, aquests diners s’obtindran a partir de les victòries que vagin aconseguint els usuaris, que serviran per dissenyar NFTs que podran revendre a altres jugadors. Amb Millionaire Wars, una espècie de ‘Candy Crush’ però amb diamants, el desafiament consistirà a jugar prou com per obtenir el material necessari per dissenyar joies pròpies amb les quals personalitzar el joc i que es podran vendre també a la comunitat.

La idea, de fet, és que puguin entrar fins i tot marques que vulguin comerciar amb els seus dissenys. I així, en part, és com pretén guanyar diners la plataforma. També a través dels comerços electrònics on es venguin aquests elements o de les comissions que s’emportin de la gestió de les revendes. Però la gràcia, defensen, és que els milions que ingressarien com a estudi de videojoc tradicional, circulin i tornin de nou a qui els genera.

«Aquests dos projectes junts poden arribar a un milió de persones d’audiència», ha assegurat Sort, que ha explicat que el mercat global creix tan ràpid que quan van començar el març del 2021 hi havia 3 milions de persones que jugaven a aquest tipus de jocs i que ara ja en són 10 milions.

Criptomoneda pròpia

Per bescanviar el guanyat, l’empresa té preparada també la seva pròpia criptomoneda, Game Gold Token, una divisa que està pensada per funcionar amb els principals punts de conversió a diners físics del mercat. I de fet, aquí reposa bona part de l’element que, asseguren, els diferencia d’altres projectes similars que s’han quedat pel camí.

«El token [aquesta criptomoneda] serà sòlid perquè l’empresa ha desenvolupat primer el videojoc, perquè ho ha fet un equip amb experiència en el sector i perquè en aquest equip hi ha experts en videojocs, en criptomonedes i en economia», ha raonat Carlos Blanco.

Obstacles

Però més enllà de la monetització, la plataforma té altres obstacles per superar: el més elemental, que la majoria de sistemes operatius encara no accepten jocs d’aquestes característiques.

És per això que Sort està convençut que, malgrat haver-ho preparat tot perquè els usuaris no necessàriament hagin d’entendre de ‘blockchain’, de NFTs o de criptomonedes, d’entrada els primers jugadors seran persones que entenguin d’aquest món i que hi accedeixin amb l’objectiu de guanyar diners. «Després es va coneixent i atraurà molta gent només per la part del ‘free-to-play’ [que jugar sigui gratuït], i quan Google adopti el ‘blockchain’ i es pugui jugar al mòbil, no només a l’ordinador, el mercat creixerà», ha conclòs el fundador de la plataforma, que ha anticipat, així mateix, que, segons la informació que maneja, «en 18 mesos veurem un canvi significatiu en aquesta àrea».