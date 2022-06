Estudiar per als exàmens de la selectivitat, PAU o EBAU pot portar al col·lapse mental. Moltes assignatures i molta informació per memoritzar en poc temps, per plasmar-la en unes proves decisives a l’hora d’entrar en el grau universitari desitjat.

Per repassar el temari d’una forma més entretinguda, han creat una aplicació mòbil anomenada Let’s EBAU, que conté més de 5.000 preguntes, sobre 15 assignatures i amb tres nivells de dificultat, que han sigut creades per professors especialitzats en cada matèria. A més, estan adaptades a les diferents comunitats autònomes. Es posible prepararte para la #Selectividad2022 mientras te diviertes con tu familia o amigos? Un equipo de profesores ha trabajado miles de horas para demostrarlo:ahora necesitamos el feedback de los 300k estudiantes q se presentan para seguir mejorando.Nos ayudas @IbaiLlanos?🙏🏻 pic.twitter.com/y1QsBOfwW4 — Let's EBAU (@letsebau) 20 de mayo de 2022 Let’s EBAU és totalment gratuïta i està disponible per descarregar a Google Play i Apple Store, tot i que també es pot utilitzar directament en la seva pàgina web.