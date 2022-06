El potencial de Google Maps com a aplicació de serveis és de sobres conegut per la valuosa informació que ofereix a l’usuari en els seus <strong>desplaçaments quotidianis </strong>per traçar la ruta més ràpida i, fins i tot, la més econòmica, ja que permet saber en quines vies serà necessari abonar un peatge. Tanmateix, no pocs ciutadans trobaven a faltar conèixer l’import concret que cal pagar per veure aixecar-se la barrera si s’opta per una ruta per una via de pagament. Una mancança que el gegant informàtic repararà.

L''app' inclourà una nova funció amb què s'especifica el cost al detall de cada carretera de pagament, una informació d'allò més útil per decidir si val la pena pagar amb l'objectiu d'escurçar el temps d'arribada al destí. Disposar d'aquest avantatge serà tan senzill com marcar l'opció que apareix disponible al menú a l'escollir la ruta. Incògnites sobre la implantació L'opció estarà disponible als Estats Units, el Japó, l'Índia i Indonèsia en primera instància, per anar ampliant el radi d'acció gradualment, sense que Google hagi facilitat dates específiques de la seva implantació.