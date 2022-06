Acord històric a França. Google ha acceptat finalment acatar les lleis europees i pagar als mitjans de comunicació francesos pel dret a compartir les seves notícies al seu cercador.

La multinacional nord-americana ha arribat a un pacte amb l’Autoritat de la Competència de França després d’una negociació que s’ha allargat durant tres anys. La companyia tecnològica va ser multada amb 500 milions d’euros el juliol del 2021 per incomplir la llei sobre drets afins en no negociar «de bona fe» una remuneració amb els editors de premsa del país.

«L’Autoritat considera que els compromisos proposats per Google són suficients per acabar amb les preocupacions de competència expressades i que tenen un caràcter substancial, creïble i verificable», ha anunciat l’ens públic francès en un comunicat, en què ha afegit que l’acord cobreix els pròxims cinc anys, amb la possibilitat de renovació per a cinc més.

Cas pioner a la UE

L’acord tanca una disputa oberta el 2019, quan França va ser el primer país de la Unió Europea (UE) a adoptar la directiva comunitària que obliga les plataformes d’internet a remunerar els mitjans que creen els continguts en concepte de drets afins. Part del negoci de Google passa pel seu cercador, que domina aquell mercat de forma aclaparadora, amb gairebé un 93% de la quota mundial. És allà on indexa notícies de molts mitjans de comunicació que es barallen per estar a la part més alta de la llista per assegurar-se més visites. Google busca retenir cada vegada més els usuaris a la seva pàgina, no a la de les webs que afegeix, un comportament acusat de monopolístic.

Tanmateix, Google no va complir les directrius europees. L’Aliança de la Premsa d’Interès General (APIG), entitat que agrupa els editors de diaris francesos, el Sindicat d’Editors de Revistes de França (SEPM) i l’agència de notícies AFP van alertar les autoritats que Google s’havia posat de perfil.

Aquesta actitud va portar les autoritats a sancionar el gegant tecnològic de Silicon Valley amb 500 milions d’euros de multa per no estar compensant degudament els editors de premsa per utilitzar els seus continguts, i el va obligar a presentar una oferta per arribar a l’acord tancat aquest dimarts.

Facebook ja va arribar a un acord amb l’Aliança de la Premsa d’Interès General de França per pagar pels drets connexos dels diaris així com per a la creació de Facebook News al país. El febrer de l’any passat, el gegant social va anunciar el pagament de 822 milions d’euros a mitjans de tot el món per poder utilitzar els seus continguts informatius. Un pas més per remunerar el món de la comunicació.