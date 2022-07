Quatre de cada deu espanyols afirma que "sovint" o "molt sovint" han estat exposats a la desinformació o a notícies falses durant els últims set dies, segons l'Eurobaròmetre publicat aquest dimarts pel Parlament Europeu. En concret, un 15% de la població creu que ha estat exposada a informacions falses "molt sovint" i un 25% assegura haver-ho estat "sovint". Un 39% dels enquestats considera que ha estat exposat a notícies falses "algun cop", un 12% "gairebé mai" i un 3% "mai". De fet, Espanya és el cinquè país de la UE on un major percentatge de la població admet que està exposat a 'fake news', només per darrere de Bulgària, Hongria, Romania i Xipre.

Per altra banda, sis de cada deu espanyols confien ser capaços de reconèixer les notícies falses quan se les troben. En concret, un 14% hi "confia molt" i un 52% té "certa confiança", mentre que un 26% "no confia massa" i un 4% "no confia en absolut".

Les fonts d'informació que generen més confiança pels espanyols són la televisió i la ràdio pública, seguit de la premsa escrita i, a continuació, la televisió privada i la ràdio privada. Per contra, els 'influencers' en xarxes socials com YouTube, Instagram o TikTok són l'opció per informar-se en la que menys confien.

La televisió se situa com el mitjà de comunicació més consumit a Espanya per informar-se, amb un 76% dels enquestats que afirmen haver consumit notícies a través d'ella en els últims set dies. Els més joves són els que menys televisió en consumeixen (66%), mentre que entre els majors de 55 anys la taxa és la més elevada (85%).

La ràdio es troba en segona posició, amb un 36% de la població, seguida de prop per les plataformes de notícies en línia, amb un 35%. Les xarxes socials s'ubiquen com la quarta opció pels espanyols (31%) i, en últim lloc, es troba la premsa escrita (20%).

Bulgària, el país de la UE on més notícies falses es perceben

En el conjunt de la Unió Europea (UE), la televisió és també el mitjà de comunicació més utilitzat per seguir les notícies, especialment entre la població major de 55 anys, mentre que la premsa escrita és l'opció menys consumida, amb un de cada cinc enquestats que la col·loquen com a principal font d'informació.

Tot i la rellevància dels mitjans tradicionals, un 88% dels enquestats afirma rebre notícies en línia a través del mòbil, l'ordinador o el portàtil. Els joves són el grup d'informació que més s'informa a través de les xarxes socials, un 43% de les persones entre 15 i 24 anys, enfront del 24% de la població major de 55 anys.

Una quarta part dels enquestats creu que ha estat exposat a desinformació o notícies falses "sovint" o "molt sovint". La xifra arriba al seu punt més alt a Bulgària (55%), mentre que Països Baixos registra els valors mínims, on un 3% dels enquestats selecciona la categoria "molt sovint" i un 9% "sovint".

Irlanda és el país de la UE on la població es troba més confiada de saber reconèixer notícies falses: vuit de cada deu afirma trobar-se "confiat" o "molt confiat", mentre que la mitjana de la UE se situa en el 64%. En l'últim lloc de la taula es troba Polònia, on un 53% dels enquestats es mostra capacitat per reconèixer 'fake news'.